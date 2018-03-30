檢察官嗆頭腦不清楚 法官告公然侮辱不起訴

2018-03-30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年2月初，彰化地方法院法官陳彥志與檢察官莊珂惠，為了嫌犯羈押與否，在法庭大動肝火，莊脫口說出「法官是不是頭腦不清楚」，引起陳不悅，要求道歉未果，下令要求逮捕檢察官，引發院檢大戰，陳彥志隨後函送告發莊珂惠公然侮辱罪，彰化地檢署昨偵查終結，認為莊檢發言嗆聲時間是在羈押庭程序之後，非屬公務員依法執行職務期間，不構成公然侮辱公務員要件，予以不起訴處分。

莊珂惠對此不表示意見，僅透過同僚表示對處分沒有意見，虛心接受外界批評。該案可以聲請再議，但陳彥志昨也未表示意見。

該案起因於一起兒少案，該案被告佯稱是廣告公司經紀人，向不特定少女佯稱徵求模特兒拍攝內衣廣告，使被害人自行拍攝穿內衣甚至裸照傳送，再以提供金錢引誘，或以所持有之照片要脅，要求被害少女以視訊方式裸露身體或性交易，並散布部分裸照。去年12月檢方先就已查明對22名被害人犯行部分提起公訴，今年1月又查明吳嫌對近20名被害人犯行，考量吳嫌有再犯之虞且曾利用網路恐嚇被害人，為防其滅證、逃亡，2月2日向法院聲請羈押。

當天開聲押庭時，爆發檢察官莊珂惠與法官陳彥志的口角衝突，院方認為，就現今檢察官提出之事證，無法認定被告有逃亡之虞，此外被告所有電腦、手機皆已扣案，均未有於本案案發期間或偵辦期間與證人聯絡，試圖勾串證人之情，且被告犯行被查獲迄今，均未再有反覆實施同一犯罪，因此做出不予羈押之裁定，交保金為3萬元。檢方不服，連續兩次上訴皆發回更裁，彰化地院先後由輪值法官林怡君、吳永梁審理，均未予羈押，但交保金提高至9萬元。

對於法官陳彥志提出的公然侮辱罪，彰檢昨天偵查終結，做成不起訴處分。

案發羈押庭程序已結束

承辦此案的主任檢察官葉建成表示，案發時羈押庭程序已結束，非屬公務員「依法執行職務」期間，因此不構成「依法執行職務」、「當場侮辱」要件，且與法庭尊嚴或國家權力意志貫徹並無任何損傷可言，因此難以論罪。

檢方認定，被告不雅之詞（法官頭腦不清楚）應為一時脫口之情緒言語，造成告訴人有受辱之感係屬個人主觀感受，其目的並非貶抑告訴人之人格或社會地位，衡量當時的客觀環境，尚難認被告有構成公然侮辱之要件。

不起訴書指出，莊珂惠雖坦承向陳彥志說「是否中午了，所以法官頭腦不清楚」，但否認有侮辱公務員及公然侮辱犯行，稱當時是筆錄印出後，被告、辯護人及她簽完名，陳彥志離開前主動找她攀談，陳彥志當時說：「檢察官我不是不挺妳，只是覺得有人權上顧慮。」

莊認為是羈押庭程序後跟陳討論問題，陳沒有正面回應問題，因此才會說「法官頭腦不清楚」等語，並非辱罵話語，而是用質疑的語氣。