政院反詐 擬定期公布高風險網路業者

2018-03-29

〔記者李欣芳／台北報導〕臉書等網路社群平台近來成為詐騙者運用的行騙管道，行政院長賴清德昨主持治安會報時表示，儘管警政署及各機關打擊詐騙已有成效，但民眾仍經常反映詐欺犯罪嚴重，尤其是現階段詐欺集團利用人頭電話犯案，或電商因資安防護不足，造成消費者個資外洩，導致詐欺集團有機可乘，臉書等網路社群平台也成為詐騙者運用的管道，這都需要相關部會積極研議改善機制。

賴揆責成政務委員羅秉成督導相關部會，針對個資法的法制面缺失進行檢討，並研議從源頭解決網路平台犯罪，包含定期公布易造成詐騙的高風險網路業者名單。

賴清德表示，檢察機關須針對高風險網路業者立案調查，以督促其做好商業行為管理與資安防護責任，確保消費者的隱私無虞。此外，也要分析各類型詐騙手法及被害族群，善用分齡、分眾主題式反詐宣導，強化民眾防詐能力，使詐欺集團無從下手。

治安會報昨特別針對網路電商詐騙研議相關對策。賴清德表示，除了金融機構外，電信商、電商及網路平台業者等都應納入共同打擊詐騙體系。詐欺集團利用人頭、電話犯案，或資安防護不足的電商造成消費者個資外洩，部分網路社群平台也成為詐騙運用管道，他因此請相關部會積極研議，改善管理機制。

有關個資法的修法，賴清德強調，應從源頭解決電信與網路的詐騙犯罪，定期公布易出現詐騙的高風險業者名單，針對高風險、多次洩漏個資的公司，是否有公司內部人員違法洩漏個資給詐欺集團使用，請該管檢察署應視個案情節，依法立案調查有無故意洩漏個資情事，以督促業者做好商業行為管理與資安防護工作。