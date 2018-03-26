封蘇花隧道 調砂石車圍堵 警甕中捉鱉 智逮毒蟲

2018-03-26

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮張姓、蔡姓2名毒品管制人口前天凌晨從台北購毒後，利用深夜掩護取道蘇花公路開車回花蓮，警方掌握情資後，商請2輛砂石車在蘇花最長的「匯德隧道」兩端待命，當嫌犯的車進入隧道，警方要求砂石車立刻堵住隧道出口，來個甕中捉鱉，毒蟲進退不得，乖乖束手就擒。

新城分局偵查隊長張益新指出，上週接獲線報，有多項毒品前科的張姓及蔡姓2名男子駕車南下，預計從蘇花公路返回花蓮。

掌握線報 在匯德隧道等

他說，去年7月下旬曾在崇德管制站前設柵封路、逮獲北毒東運的毒嫌後，決定利用隧道只進不退特性，調用砂石車當阻車柵欄逮人。

「匯德隧道」全長1460公尺，是蘇花公路最長的隧道，警方自張、蔡2嫌駛入花蓮後一路跟監，在毒嫌的車經過匯德遊憩區前，先暫時清空隧道內其他車輛，並在中途攔下2輛砂石車，協商暫停一旁協助擋車。

當2嫌的車進入隧道，警方立刻以無線電通報埋伏警力，趕在犯嫌駛出隧道前，其中一輛砂石車橫在隧道南端出口，犯嫌發現無法繼續前進，正在遲疑時，尾隨的警車及另一輛砂石車趁機趕到，展開前後左右包抄，嫌犯受限隧道內迴轉不易，只能束手就擒。

警方在車內起出毒品

警方在張、蔡姓毒蟲車內，起出二級毒品安非他命2.4公克及二、三級混合毒品4.3公克，2嫌坦承前一天均有吸毒行為，全案經詢問筆錄及採驗尿液，昨依違反毒品危害防制條例移送法辦。