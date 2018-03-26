「打架是性愛的前戲」詭異戀人 邊做邊打

2018-03-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台版電影「第六感追緝令」？檢方偵辦一起性侵案，發現被告和原告是同居情侶，他們邊做愛邊互毆，藉此換來刺激與高潮，堪稱是「史上最詭異戀人」！

女告性侵 互控傷害

女子小真（化名）疑不滿黃姓同居人在外偷吃，找人打他一頓，黃男發現是小真教唆，質問小真並爭吵，未料2人吵著吵著竟炒起飯來，還在性愛過程中痛毆對方，事後小真火大告黃男性侵，雙方還互控傷害，但新竹地檢署意外得知，黃男聲稱「2人每次喜歡在吵架後做愛」、「吵架打架幾乎就是激烈性愛的前戲」，檢方只能意有所指強調「同居男女間平日對於性事習慣為何，外人並無法窺知」，日前將全案不起訴處分。

警方調查，小真與黃男曾有同居關係，平日相處常有爭執。1月中旬黃男無意間發現小真手機內有教唆別人打他的對話紀錄，質問時，小真根本不理他，遂對小真強制性交。

性交過程中，黃男仍不斷質問小真為何教唆別人傷害他，雙方發生嚴重爭執，小真遂拿手機猛擊黃男後腦勺，黃男受傷後暴怒，也揮拳毆打小真，事後小真告黃男性侵與傷害罪嫌，黃男也反控她傷害。

黃男到案後堅決否認性侵，辯稱2人幾乎天天都要炒飯，當天他看到小真手機內跟別人的對話訊息，是要找人去打他，他質問小真，但她不說，繼續追問，她還是不說，就用半開玩笑口吻對她說，「再不解釋我就要嘿咻哦！」然後2人開始翻雲覆雨。

過程中，小真不理睬他，反而拿起手機打電動，表情還很不屑，黃男於是伸手擋住她手機螢幕說「妳再不解釋試試看！」沒想到小真竟拿手機往他後腦勺重擊4、5下，當下他也徒手毆打小真。

黃男說，2人以前常在吵架之後做愛，所以當時才沒特別問對方是否同意炒飯，且做愛前，他也從不會特別去告訴她下一個動作是什麼；小真如果不願意發生性行為，依照她以前的習慣，會直接穿上褲子，或拿棉被蓋住自己，但當天小真都沒有任何反應，因此認為並未違反她的意願。

檢方向醫院調閱小真急診就醫紀錄，當時她僅說「被男友拳頭毆打左側頭部、左耳周邊及左上臂」，完全沒說被性侵。

檢方因此意有所指地強調「同居男女間平日對於性事習慣為何，外人並無法窺知」，依雙方指述，2人於案發當時確有發生性行為並互相傷害，因此不構成性侵，至於互控傷害罪嫌部分因雙方均已撤告，全案不起訴。