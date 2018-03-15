抒情判決爆紅 林輝煌任新北地院長

2018-03-15

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會十三日通過四項人事調動案，其中最受矚目的就是曾寫出抒情判決、引起法界轟動的雲林地院法官林輝煌，將接任新北地院院長，由於林被外界視為改革派法官，本項人事調動也象徵蔡政府對司法改革的決心。

林輝煌是司法官廿五期結業，長期在家鄉雲林地院服務，二○○二年一件抒情文判決讓他聲名大噪，他改變傳統判決書的寫法，以第三人稱描述事件，字裡行間充滿感情，擺脫死板的體例，並加進後記與筆錄，輕判一名經濟弱勢的竊盜被告。

當時，林輝煌在判決中以「臉部扭曲，深深的紋路，就更深了」帶出被告的沮喪，並以第一人稱寫出他看到被告時心中的想法，「他要生存下去，要比我們費力許多」，情感細膩，最後他還寫下後記，表示自己已取得告訴人與檢察官的諒解，並以「上蒼悲憫，願容卑微生命在這塊土地喘息。檢察官慈愛，願為可憐小人物委屈」收尾，賺人熱淚。

這篇抒情文判決，在當時保守的司法圈內激起不少討論，不但時任司法院長翁岳生特別交辦部屬研究他的「書類格式」，大法官孫森焱也公開在院會上呼籲嚴肅看待。

過去林輝煌專心於審判工作，司法高層多次勸進他擔任苗栗地院院長等行政職位，都被他婉拒，此次他點頭接任新北地院院長，體制內的司改大將，除了司法院秘書長呂太郎、法官學院院長周占春、台北地院院長黃國忠外，將再添一名生力軍。

錢建榮獲稅務專業法官證書

其餘調動包括南投地院院長張浴美調任台中高分院庭長、連江地院院長黃俊明調任南投地院院長，以及台中地院庭長劉長宜調任連江地院院長；此外，素有「釋憲達人」之稱的高等法院法官錢建榮，此次獲得人審會同意發給稅務及行政訴訟類型專業法官證明書，是司法院發出的第六十六張稅務專業法官證明書。