喝酒翻桌釀火災 害同事險沒命

2018-03-12

2男拋下醉倒同事 到阿公店續攤

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一間人力派遣公司日前傳出火警，住在公司3樓的柯姓男子一度命危幸被救回，警方查出起火前鄰居聽聞吵架聲，循線逮到爭吵的陳姓男子與李姓男子。陳聲稱他向李追討積欠8百元，李回嗆「我要去放火」；李推說當時他與陳在屋內喝酒，他不想再喝但陳要繼續喝，他一氣之下「翻桌」就起火。

台北市消防局上月21日深夜11點多獲報，指稱康定路287巷發生火警，消防局派員前往搶救，救出住在3樓且一度失去呼吸心跳的57歲柯男；消防員勘驗火場，發現起火點位於一棟3層樓的人力派遣公司一樓後方，且有人為縱火跡象。鄰居告訴警方，起火前曾聽到一樓傳出疑似爭吵、摔擲物品的聲響。

警方當天在火場附近找到起火前在屋內喝酒的45歲陳男，陳聲稱他與同事柯男、43歲李男一起喝酒，柯不勝酒力上樓睡覺後，他向李催討8百元債務；不過李沒還錢，還嗆「我要去放火」，不久就起火。他見火勢竄起，與李上樓要叫柯逃命，但柯疑因喝醉不省人事，他才與李逃出，且因過度驚嚇再跑去附近阿公店喝酒。

員警鎖定李男特徵追查，火災9天後在萬華一間麵攤逮到他。李聲稱，陳所說屬實但他沒縱火，推說當時是他不想再喝酒，但陳卻一直要喝，他一氣之下揮手翻落桌上酒水瓶罐，沒想到酒水碰到冰箱插座起火；員警反問「為什麼不向警方說明？」李卻言詞閃爍交代不清。

警方認為，雖然兩人說詞不盡相同，且對於酒水碰插座就起火之說感到存疑，但皆與起火有直接關聯，故將兩人依公共危險罪嫌送辦。