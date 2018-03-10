疑考績遭竄改 捷運警申訴無效提告

2018-03-10

〔記者劉慶侯、陳恩惠／台北報導〕台北市警捷運警察隊呂姓人事主任，涉嫌私下將一名年度考績甲等的警員分數竄改後降為乙等，嚴重影響對方權益；對方事後查知，一年多來提出申訴未見下文，還遭呂員嘲諷「連申訴考績的申訴書都不會寫」。該名警員氣得向地檢署告發，呂否認指控，但擔任人事助理員的葉姓警官挺身指證長官涉嫌竄改，全案現由台北市警察局督察室與士林地檢署偵辦中。

甲等變乙等 權益受損

台北市信義分局交通隊某警員，105年10月獲准請調至捷運警察隊第一分隊任職，因他當年度嘉獎數逾80餘支，沒有申誡懲處，依規定可獲80分甲等考績。但警員等待年終考績評定下來後，發現被列為乙等，不僅造成年終獎金損失，也無法獲得資績計分，向捷運警察隊反映未獲下文，改向公務人員保障暨培訓委員會申訴。

保訓會要求捷警提供該名警員原始考績評分資料及考評會紀錄供調查，呂員收文後，被指疑指使葉姓人事助理員將該警員考績分數由80分改成79分，但葉員拒絕配合，呂自行竄改分數後，將警員考績分數資料表回覆保訓會。

該警員因沒等到保訓會的調查結果，決定向檢方提告，控告呂員偽造文書。後來捷運警察隊調查報告出爐，呂員否認竄改考績表，指「105年考績委員會已批核的簽文有瑕疪」才指示葉員修改，遭葉拒絕。

市警局表示，由於有警員指證發生竄改資料之事，因此會就呂員涉嫌偽造文書的方向調查，再報請士林地檢署核辦。

人事主任否認有竄改

呂姓主任昨表示，他沒竄改考績，不清楚該警員為何四處投訴還提告，一切靜候司法調查。