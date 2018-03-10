地下錢莊、詐騙集團濫用 實施逾50年本票制度 不修法

2018-03-10

〔記者李欣芳、邱俊福／台北報導〕台灣獨創的本票制度因常遭地下錢莊、詐騙集團濫用，甚至成為暴力討債勒索當事人的工具，金管會修改「票據法」要限縮聲請強制執行本票範圍，不過行政院日前召開跨部會審查會議時，司法院、法務部與經濟部等機關代表持保留態度，認為民間使用本票非常廣泛，若只因防止暴力討債勒索當事人而修法的正當性不足，因此決定不修法。

多數人還是覺得很好用

行政院對票據法修法踩煞車，這項跨部會會議是由政務委員陳美伶主持；金管會官員昨受訪時證實，因司法院等機關代表提出不同意見，因此金管會近期不會再推動票據法的修法。

本票制度在台灣已實施逾50年，目前民間私人借貸或租賃，常會要求借款人開立本票，以確保債權。債權人手中持有欠款人開立的本票，只要經過法院裁定即可強制執行借款人財產，因此持有本票討債，透過司法處理「很好用」。

監院要求金管會修法

不過監察院調查報告指出，暴力討債集團常利用「票據法」的必載事項，脅迫不懂票據法的弱勢民眾當場簽署本票，若不還債，就揚言送法院聲請裁定強制執行，讓民眾心生恐懼，金管會有必要修法，以強化防範暴力討債脅迫簽署本票情況發生。

金管會認為一舉廢除本票強制執行的影響過大，因此朝修改「票據法」限縮聲請強制執行本票範圍的方向進行，一是發票人須委託金融業或集保為「擔當付款人」的本票才能強制執行；或「執票人」為銀行業、農業金融機構、證券期貨業、保險業或實收資本額達2億元以上的融資性租賃業。

政院審查修法 罕見否決

日前行政院跨部會審查會議討論修法時，除有司法機關等官員不贊同修法，也有官員認為修法恐違法律平等適用原則，金管會最後決定不予通過；這也是部會送到行政院的法案，罕見裁示不予通過的案例。

修不修法 刑事局皆尊重

刑事局昨表示，修不修票據法都予以尊重，對於本票引發的治安問題，已在相關計畫中要求各警察局在檢肅幫派各類犯罪時，例如電信網路詐欺、暴力討債、恐嚇取財等，均應查扣不法所得，並追究洗錢行為和加重其罪刑，以遏止此類犯罪。