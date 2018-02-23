兒騎車違規 阿火師汗顏演戲宣導

2018-02-23

布袋戲藝師林朝海拍微電影

〔記者許國楨／台中報導〕「咦，那不是我兒子嗎？」布袋戲藝師「阿火師」林朝海日前到派出所泡茶聊天，無意中發現一起機車騎士未禮讓行人的交通事故，騎士竟然是自己兒子「小明」，他對於自己忙著賺錢，疏於教育兒子感到很「歹勢」，主動藉由布袋戲偶微電影表演讓警方PO到臉書，以另類宣導，提醒民眾「行人優先」的重要性。

到警所泡茶 發現兒未禮讓行人

警方說，本名林朝海的阿火師平時熱心助人、常做公益，鄉里有需要時，常常出錢出力，與第五分局各派出所互動關係良好，今年農曆年前到派出所泡茶聊天時，剛好所內受理一起交通事故，當員警調閱監視器還原真相時，阿火師一眼認出騎機車未禮讓行人的騎士竟是自己兒子，當下覺得非常不好意思。

阿火師對於自己忙於布袋戲演出、賺錢，卻疏忽教育兒子要遵守交通規則的重要性，因此導致發生交通事故感到很「歹勢」，主動提出義務配合並指導警察同仁，以布袋戲偶拍攝交安宣導的微電影，劇情以自己兒子做為案例，藉由布袋戲偶傳神的演出對話，達到交安宣導目的。

林朝海目前也是第五分局北屯分隊的義消，他說，自家開宮廟，常有布袋戲團演出，自小耳濡目染產生興趣，國中畢業就找老師習藝，退伍後創立「朝藝閣」布袋戲團，現今經常到國小校園指導小朋友演出布袋戲。