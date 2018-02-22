虛擬商品隱密性高 常用於洗錢難追查

2018-02-22

〔記者邱俊福／台北報導〕國內發生首宗比特幣強盜案，歹徒把比特幣轉到中國的帳戶規避查緝，刑事局指出，比特幣非貨幣，目前跟遊戲點數同樣，皆為有價商品，且每個比特幣都一樣，沒有特徵下，於虛擬的電子錢包間交易，加上電子錢包不須身分證件便可開戶，追查極為不易。

刑事局表示，目前比特幣缺乏專屬法規的交易保障機制，國人如接受、交易或持有比特幣，需注意儲存於電子錢包的比特幣，具有易遭駭客竊取、病毒攻擊而平白消失的風險，而往來的交易平台也可能遭駭客入侵、惡意倒閉。

毋須證件就可開戶 屢成駭客犯罪溫床

至於歹徒得手的比特幣，在電子錢包間轉來轉去，流入多個錢包打散，雖能掌握交易資料，但這些錢包都不須身分證開戶，根本不知使用者身分，最後歹徒透過交易平台交易，兌換現金匯入銀行帳戶，也無法證明是當時非法所得的比特幣出售所得。刑事局表示，不易追查的特性，近年來成為歹徒洗錢的管道之一，除這起強盜案外，2015年發生的香港富商黃煜坤遭綁票案，當時綁匪要求7000萬港幣贖金，指示被害人妻子到香港以比特幣開戶，以做為繳付贖金管道。

至於歹徒洗錢的管道，如單純轉帳到中國銀行帳戶，雖然現今兩岸共打機制急凍，但透過銀行的管道聯繫，仍有機會攔截贓款，不過，歹徒常以地下匯兌方式規避查緝。