落海4年還就醫? 女學生林淑萍生死成謎

2018-02-14

〔記者李立法／屏東報導〕就要過年了，對屏東女孩林淑萍的家人來說，卻是百感交集，林女失蹤8年，本來要宣告死亡，但4年前的就醫紀錄，讓家屬燃起一絲希望，期待淑萍能趕快回家團圓！

8年了 家屬聲請死亡宣告

家住屏東縣東港女學生林淑萍2009年間落海失蹤，家屬苦等8年未果，近日向法院聲請死亡宣告，不料法官一查，發現林女的健保卡4年前竟曾在她熟悉的眼科診所使用過，且就醫病歷也和失蹤前一樣，都是「結膜炎」，目前警方正全力尋人，也籲請民眾、網友幫忙留意，盼能出現奇蹟。

據悉，80年次的林淑萍生長在單親家庭，弟妹年幼，靠父親打工維持家計，後來父親因工安意外住院開刀，林淑萍遂在友人的介紹下遠赴宜蘭工作貼補家用，不料2009年10月21日中午，她與友人到南方澳戲水時遭巨浪捲落海失蹤，從此失去音訊，林父也因思念女兒而傷病加劇。

法官查出曾返鄉看診

家屬向宜蘭警方報案協尋8年未果，日前向法院聲請死亡宣告，沒想到屏東地院法官卻查出，林淑萍的健保卡曾於2013年間在老家屏東東港一家眼科診所留下刷卡紀錄，不但與她失蹤前1年所去的診所是同一家，且就醫病歷也同樣是結膜炎，可惜診所內的監錄系統已調不出當時使用該健保卡掛號的病患影像。

還是醫治眼疾舊患

林淑萍的姑姑林雅玲表示，生要見人，死要見屍，淑萍是家人心中放不下的牽掛，民法規定失蹤7年就可聲請死亡宣告，她和哥哥等了超過8年，依舊盼不到好消息，沒想到後來忍痛到法院了結牽絆，法院卻查出淑萍的健保卡4年前有刷卡看診紀錄，讓全家人的心情又重新跟著翻湧起來。

尋人經驗豐富的內埔分局巡佐生茂福表示，健保卡雖然有被盜用的可能，但一般都是拿去做為不法用途，拿來看眼科有違警方辦案經驗法則，但持卡人若真的是林淑萍，為何她會在失蹤4年後跑回家鄉看眼科，而不是選擇在外地就診，疑點重重。

重燃希望 病父盼女兒現身

生茂福表示，將全力協助家屬尋人，並過濾、比對近年來在宜蘭或東部其他海域發現的無名屍，尋找是否有特徵相符的個案，不論林淑萍還在不在人世，都希望能讓此案有個結果。