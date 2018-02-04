藏毒曝光得罪黑白兩道 黑幫轉行躲1年被逮

2018-02-04

毒藏樓梯間 被報警

〔記者劉慶侯／台北報導〕天道盟不倒會份子賴駿為、劉俊賢，去年涉嫌把近9公斤毒品藏放在承租的老舊公寓頂樓樓梯間，結果意外被住戶發現報警；因白道緊盯他們，黑道則懷疑他們黑吃黑，也下達「追捕令」，兩嫌遭黑白兩道追緝甚緊，被迫潛回宜蘭老家，且各自「改邪歸正」從事房仲和雞販，但逃亡1年，仍被台北市刑警大隊偵二隊緝獲。

回老家當房仲、賣雞

警方表示，106年1月24日間，北市信義區松德路某公寓頂樓樓梯間，有住戶發現被置放一只不明大型紙箱，警方獲報勘驗發現是毒品一粒眠，清點後高達44368顆，總重8873公克，因不知何人藏放，市刑大偵二隊接手，開始佈線探查。

偵二隊會同台北憲兵隊、文山一分局組成專案小組，經長達近1年查訪，調閱周遭監視器等畫面過濾分析，逐步鎖定當時公寓的臨時承租戶賴駿為和劉俊賢，確認兩人逃往宜蘭羅東落腳，本月初前往緝捕到案。

搞丟毒品 黑道也追

36歲賴男、劉男是高中同學，一同加入天道盟不倒會，兩人去年潛回宜蘭羅東老家藏匿後，不僅警方亟欲查捕，據聞黑道也要找他們「算帳」。

警方調查，賴、劉兩嫌原意圖販賣毒品牟利，但為躲避警方查緝，所以將毒品置放在紙箱內，再藏放在公寓頂樓甚少人行經的樓梯間，不料卻被其他住戶無意間發現報警。

警詢中，賴、劉只承認曾居住在案發地點的公寓，否認和毒品有關；但警方掌握的事證認定兩人涉案，移送台北地檢署偵辦。