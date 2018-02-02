司令震怒》陸軍保防官搞不倫 營區內偷吃女士官

2018-02-02

在辦公室及宿舍約會

〔記者涂鉅旻／台北報導〕保防官負責保密防諜，道德操守與工作要求應高標準，已婚的陸軍司令部戰訓處閻姓少校保防官，除和同單位的陳姓女上士交往，更在陸軍司令部的辦公室及北投復興崗的職務宿舍約會。據悉，此舉已嚴重違反軍紀，陸軍司令王信龍震怒、要求嚴懲當事人，陸軍已將2人調職，專案小組完成調查後，將2人處大過以上處分。

一名軍方官員直斥，該保防官私自將他人帶入辦公室甚密往來，除對國軍形象與軍紀造成沉重打擊，亦可能造成講求忠貞、清廉的政戰業務負面影響。

閻姓保防官在陸軍司令部戰訓處服務，由於保防工作事涉重大，單位為他設置個人辦公室。不過，閻姓保防官卻遭踢爆自去年起，和同單位、負責戰訓工作的陳姓女上士交往，不僅在個人辦公室約會，閻男還將陳女帶到位於北投復興崗的職務宿舍留宿。據悉，陸軍司令王信龍獲悉此事後震怒，下令嚴懲。

2人記大過調職

陸軍表示，陸軍獲悉此事即成立專案小組，查證當事人違反性別分際屬實後，斷然先調整單位，並依法令規定、過犯事證進一步處理。據悉，2人除被調職外，陸軍已完成人評會等程序，處2人大過以上處分。

陸軍強調，謹守性別平權分際、潔身自愛，一向為陸軍對官兵品德操守要求的重點，對該案人員踰越男女分際的偏差行為深表遺憾，未來將持恆加強兩性營規教育，建立性別平權及相處正確認知，杜絕類案再發生。

肩負保密防諜重任的保防官，在辦公室和他人密切往來，朝野立委對軍紀維護、機密保存皆有疑慮。民進黨立委王定宇表示，此事應分2個層次來看，首先，保防官涉及婚外情，私德具爭議，部隊應善盡勸導責任。重點在於，保防官帶婚外情對象到辦公處所，部隊人員管制是否有疏漏，甚至引發機密外洩的疑慮，都待軍方釐清。如有相關情形，這名保防官就是「知法犯法」，不值得被原諒。

立委呂玉玲批評，此事顯見國軍紀律「太過鬆散」，除國軍訂有兩性營規，在軍中任何場域，官兵都不該有違反分際之舉外，負責保密業務者，操守須更加嚴謹；她呼籲，國防部高層應花點心力，加強、改善各項軍紀問題。