窗戶緊閉 熱水器前曬滿衣服 2男一氧化碳中毒亡

2018-01-23

分別陳屍浴室與床上

〔記者許國楨／台中報導〕又見使用熱水器不慎，一氧化碳中毒害2命！台中市北區1棟8層樓的集合式住宅大樓，2名男子被發現陳屍在2樓住處床上及浴室，陽台熱水器仍在運轉；消防人員發現，熱水器雖然設在陽台，但陽台卻加裝氣密窗且緊閉，還曬滿衣物，初判因一氧化碳無法排出屋外衍生悲劇，確切死因將由檢警相驗釐清。

警方指出，死者之一的36歲林姓男子住台中市南屯區，在清潔公司擔任員工，上週六放假向家人表示心情不好，要去找在某公司擔任企劃的50歲陳姓友人聊天散心；但到了昨天，林男未返家也未到公司上班，手機也都打不通，家人唯恐意外報案。

警方根據林男手機定位，循線找到陳男位在華美街上的該棟集合式住宅大樓，會同林母逐層搜尋，在2樓鞋櫃驚見兒子的鞋子，由於房門深鎖無人回應，警消破門進入。

熱水器仍運轉 身上已有屍斑

警消進屋發現裝在陽台的熱水器持續運轉，屋內空氣悶熱混濁，緊急關掉天然氣開關、打開門窗保持通風，隨後發現陳男穿著短衣短褲仰躺床上，身體僵硬已無生命跡象，身上已出現屍斑。

消防人員發現浴室傳來水聲，破壞浴室門後，看見林男全身赤裸倒在地上，同樣全身僵硬明顯死亡，蓮蓬頭仍持續出水。

大量CO積存屋內衍生悲劇

警消檢視現場，未發現遺書也沒有燒炭跡象，發現熱水器雖設置在陽台，但陽台加裝氣密窗且呈現關閉狀態，陽台還曬滿衣物，熱水器也非強制排氣機型，研判因熱水器設置及使用不當，一氧化碳無法排出、大量積存在屋內衍生悲劇。

警方說，2名死者均未婚，彼此是朋友關係，因林男清潔公司常找陳男寫企劃案，2人因此認識，命案現場房子是陳男姊姊提供，死因將報請檢方進一步調查。