惡男5年前酒駕奪人命 又闖紅燈撞死打工孝子

2018-01-13

〔記者王捷／台南報導〕北部來台南念書的20多歲陳姓男大生，上課之餘還要打工減輕家中負擔，9日晚間他與女友約在百貨公司見面，疑打工耽誤時間，急忙騎車赴會，行經離百貨公司不到500公尺一處路口，遭黃男駕駛、疑似闖紅燈的轎車撞擊，機車被撞到對折，陳男當場休克，到院前死亡，女友得知噩耗淚流滿面，警方將朝過失致死罪偵辦。

警方發現，黃男5年前就因酒駕撞死人，這次又闖紅燈撞死陳男，事後黃母到分局處理後事，向死者家屬鞠躬道歉。

男大生約會途中身亡

陳男就讀科大，今年即將畢業，父母離婚後與父親同住，父親3個月前因病過世，陳男與爺爺奶奶相依為命，為減輕家中負擔，警方指出，陳男在永康打工，是長輩眼中的孝子，9日晚間他與女友約在百貨公司見面，疑似打工延誤時間，可能不捨女友等待，一路上騎車相當快。

晚間10點多，陳男行經永福路與府前路口，因下雨視線不佳，陳男疑似急著會女友闖黃燈，40多歲黃男駕駛轎車，也在綠燈還沒亮前闖紅燈，因此攔腰撞上陳男的機車。

事發處離百貨公司不到500公尺，據了解，陳男失去呼吸心跳，疑似臟器碎裂，急救人員實施CPR時，血泡從陳男口腔湧出，到院前宣布急救無效，陳男的機車則被撞到對折。

陳男的爺爺泣不成聲，女友聞訊在警所也淚流滿面。據指出黃家是單親家庭，黃母非常熱心公益。黃男5年前曾酒駕撞死人，這次闖紅燈撞上陳男，由於兩案超過5年，所以沒有累犯問題，否則會加重其刑。