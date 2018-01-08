夾娃娃機一窩蜂 泡沫蛋塔成隱憂

2018-01-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕近年來台灣街頭巷尾興起「夾娃娃」熱潮，店面如雨後春筍般興起，業者經營模式從初期寄賣，到寄賣市場飽和轉為買斷模式，越來越多業者開始擔心會不會變成90年代爆發的「蛋塔熱」下場。

出售娃娃機的林姓業者指出，「夾娃娃」的店家在去年達到尖峰，光是彰化市，3個月內至少新開10家。以寄賣方式來說，有只提供場地和負責環境清潔的「場主」，以及場地和機器都供應的「雙場主」。若是做「場主」，每月收取每台機具2000元租金，10台機具月租金收入2萬元，比當單純的出租店鋪更划算；而「雙場主」提供場地及機具給個體戶當「台主」，「台主」每月付租金給「雙場主」，費用為小台4500元，大台約6、7000元，機台裡面的布偶娃娃等商品則是「台主」自理，「雙場主」利潤在於每台租給個體戶的租金，若全租滿以10台算，每月進帳4萬5000元，比「場主」多1倍的利潤。

但是近來市場競爭激烈，不少「雙場主」在找不到「台主」承租機台下，變成雙重角色，既是「雙場主」也是「台主」，為目前新興展店經營的主模式，市場稱「買斷」，場地和機具一手包辦。

在彰化市開設夾娃娃機店的謝姓業者說，買斷經營店裡擺放10台機台和1台換幣機，再裝設監視錄影器，投資成本30、40萬，地段好、人潮多，月進帳10多萬元，扣除水電費和補貨成本，淨收7、8萬元，約半年回本。