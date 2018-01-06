控妻1年只洗1次澡 煮夫苦忍13年 准離

2018-01-06

洗澡時臭癬多到堵水孔

〔記者陳慰慈／新北報導〕住在新北市的一名人夫指控妻子，一年只洗一次澡，身上臭黑癬多到洗澡時會堵住排水孔，而且長期不刷牙只嚼口香糖，以至於兩人一年僅嘿咻一次，生不出小孩，他隱忍13年後訴請離婚，新北地院法官認為夫妻倆確實在衛生習慣等方面長期意見不合，加上在工作、家務分配也有歧見，昨判准離婚。

剛交往時妻1週洗1次

被丈夫指控不愛洗澡的妻子阿珍，現年30多歲。判決書指出，兩人2002年結婚，婚後住在娘家，丈夫說剛交往時，妻子約一週洗澡一次，婚後發現妻子異於常人，常一個月不刷牙、不洗澡、不洗頭，後來變成半年不洗澡，2014年以後更扯，只有每年過年時才會洗澡一次。

丈夫表示，妻子不愛洗澡，所以身上滿是臭黑癬，洗澡時身上的臭黑癬還多到會堵住排水孔，也不刷牙、只吃口香糖清潔口腔，出門戴帽子來掩蓋頭髮的油臭味，因為妻子衛生習慣太差，夫妻大約一年才做愛一次，結婚10多年來都無小孩。

1年才嘿咻1次

丈夫還指控，阿珍無業卻又阻止他外出工作，要求他在家煮飯、照顧行動不便的家人，他曾想去做大樓管理員，被妻子嫌丟臉不讓他去，妻子希望他們經營店面，但進行不順利，導致家裡經濟拮据，窮到連健保費、電話費都繳不起，他的蛀牙也沒辦法看醫生。

丈夫說，到了2015年底，他再也受不了這樣的婚姻生活，獨自搬出去，妻子追到他的工作地點，要他領完薪水就離職，他覺得再這樣下去不行，訴請離婚。

妻出庭反控夫說謊

阿珍出庭時否認不愛乾淨，表示丈夫說謊，並指父母把丈夫視為親生兒子看待，結果他離家外出工作後就不回電話、LINE已讀不回，她才會跑去丈夫的上班地點找他。

丈夫的父親出庭證稱，兒子一年多前回家抱怨妻不讓他工作、衛生習慣不佳；阿珍母親則說，女兒與女婿沒工作多年，她偶爾會給女兒零用錢，但不想繼續負擔夫妻的生活開銷，她原本很高興女婿外出工作，沒想到回來卻說要離婚。

法官︰兩人婚姻破裂

法官認為，夫妻倆在衛生習慣方面長期意見不合，對工作、家務分配的看法也不同，丈夫搬離後兩人已分居2年，認定兩人婚姻破裂，判准離婚；可上訴。