控同事襲胸 當庭扯怪物摸奶

2017-12-20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕報告工頭，怪、怪、怪、怪物！在派遣公司工作的女子小美（化名）指控江姓同事襲胸，新竹地院法官審理時，小美竟說「當時還以為對她雙乳摸來摸去的，是地上奇怪的生物，回頭一看才發現是人」，法官認為小美的控詞天馬行空，證據也有嚴重瑕疵，諭知江男無罪。

控詞天馬行空 江男無罪

檢方起訴認定，江男與小美同為工程公司派遣工，104年9月一起在清大機電工地大樓頂樓工作時，江男見小美背對她且四下無人，竟自後環抱並襲胸，小美掙脫轉身看到江男對她笑，立即告訴工頭。

審理時，法官與蒞庭的公訴檢察官都發現，小美的指控疑點重重，因為她在警局指控被搓胸部持續約2分鐘，但檢方開庭時又說約10秒鐘，地院審理又改稱因案子已經很久，被抱多久已記不清楚。

最讓院檢噴飯的是，小美竟在庭上說，當時有東西在摸她的乳房，不曉得是什麼在摸來摸去，當時她還以為是地上有奇怪的生物，回頭一看發現是人，還咧開嘴巴笑，她說，或許對方認為已經摸那麼久，她都沒反應，可能就是同意了，讓法官認為小美的控詞天馬行空，根本就有嚴重瑕疵。

此外，小美本來不知襲胸男子是誰，後來是工頭跟她說是江男，事後居然還冒出一份江男簽名的和解書，但江男堅稱他根本不知此事，更沒簽名，法官當庭勘驗筆跡，確認和解書筆跡並非江男所簽。

法官又查出，案發後小美仍積極向公司表示欲受派遣、外出工作，對於是否可能將再與江男共事，隻字未提及或有避諱之情，反而責難工頭不給她工作，顯與一般性侵害、性騷擾受害人的反應有異，全案諭知無罪。