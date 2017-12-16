慶云骨灰罈吸金79億 二審逆轉有罪全沒收

2017-12-16

4.6萬買骨灰罈 用來煮佛跳牆

〔記者張瑞楨／台中報導〕慶云生前契約公司以俗稱老鼠會的伎倆，搭配「輕鬆成億萬富翁」宣傳詞，將成本2000元的骨灰罈，以每個4萬6000元賣給10萬多名會員，吸金79億多元，一審認定是商業販售行為判無罪；二審台中高分院認為，會員買骨灰罈是為了進入組織拿獎金，不少會員把骨灰罈拿去插花、煮佛跳牆、裝糖果，依違反多層次傳銷管理法判董事長陳慶雲及陳妻鄒淑芬各3年、2年徒刑，併科罰金5000萬元，宣告沒入不法所得79億2621萬餘元，可上訴。

慶云生前契約公司總公司位於苗栗縣，由陳慶雲夫妻擔任董事長與經理，苗栗檢調2014年10月搜索時，發現慶云公司會員達10萬1485人，共賣出17萬3249個骨灰罈。檢調追查，慶云運作方式是把成本低的骨灰罈高價賣出，但骨灰罈只是幌子，實際是以俗稱老鼠會的手段傳銷，繳1000元會費及買1至3個骨灰罈，才能入會當會員，買1個稱為小股東，買3個稱為大股東。

鼓吹下線 輕鬆成億萬富翁

入會後可再介紹親友加入會員，每介紹1人獲8000元推薦獎金，新會員成為介紹人的下線，下線可以再拉下線，人數愈多，組織獎金愈高，還能再領輔導獎金、競賽與分紅獎金。檢調還查獲「講師」宣傳稿，講師會鼓吹當大股東賺得更快，號稱「每條通路可賺650萬元，輕輕鬆鬆成為億萬富翁」、「相信的人，會跟我一樣得一億，不相信的人會得兩憶，失意跟回憶」。

全案起訴後，苗栗地院認為市面上同等級骨灰罈，價格在3萬餘元至7萬元之間，慶云公司骨灰罈一個4萬6000元，沒有比較貴，而骨灰罈成本低是因為大量採購壓低價格，慶云公司也確實把骨灰罈交給會員，不是假買賣或「商品虛化」，判決無罪。

骨灰罈變虛擬交易媒介

台中高分院認為，骨灰罈成本2000元，僅佔售價4.3%，比一般傳銷商的成本26%，明顯偏低。此外，法官傳喚慶云會員證稱，買骨灰罈目的是「架構人際通路賺錢」，平常把罈拿去插花、種花、放糖果當聚寶盆等，還有用來燉佛跳牆，認定骨灰罐是「虛擬的交易媒介」。