少年欠債文被轉PO 闖高中砍按讚學生

2017-11-22

覺得沒面子動殺機

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市17歲周姓少年，日前在臉書PO文向17歲林少追討7萬5000元債務，就讀醒吾高中的陳少對這篇「討債文」按讚、還分享該則貼文，林少覺得欠債就已經不光彩，還被人在網路廣為宣揚，讓他顏面盡失，因此引發殺機；前晚9時許，林少夥同5名友人持刀械混進新北市醒吾高中，砍傷陳少及另名李姓同學後逃逸，警方6小時內逮到人，訊後依殺人未遂罪嫌將6人移送少年法庭與新北地檢署偵辦。

警方調查，陳少就讀新北市林口區醒吾高中夜間部，林少也曾就讀該校，陳少的周姓友人曾借給林少7萬5000元，日前周少在臉書發文向林少討債，陳少疑為了聲援朋友，分享該篇貼文並按讚，讓眾人皆知他欠錢的林少覺得超沒面子，因此懷恨在心，欲找機會教訓陳少。

撂5同夥混進校園

林少熟悉該校日、夜間部上下課時間，前晚9時許，他找來17歲葉少、17歲周少、18歲周男、21歲林男、22歲施男等5名友人助陣，6人共乘一輛車前往醒吾高中，雖然該校有門禁管制，6人仍身穿便服，戴鴨舌帽、口罩，利用上下課學生進出時混入校園。

波及另一名學生

目擊者向警方指稱，林少持西瓜刀，葉少、周少持鐵棍，跑到籃球場大喊陳少姓名，正在上體育課的陳少驚覺不對勁，馬上拔腿狂奔，仍遭3人追上狂毆砍殺，一旁的李姓同學也遭波及，一行人逞凶後逃逸，過程不到3分鐘。另外3人沒跟上林少等人，進入校園不久就折返離開。

校方人員得知立即通報119及警方到場，經查被打的陳少右小腿、左手臂有多處刀傷，李少雙手遭劃傷，2人送醫包紮已無生命危險。

警方循車牌追查，昨凌晨2時許，在新莊、林口、泰山地區多處逮捕林嫌等6人，查扣行凶用的西瓜刀、鐵棍。

林少在偵訊時辯稱，不爽陳少在臉書上分享按讚貼文，一時氣不過才撂人行凶；林少的父親昨面對媒體也頻頻緩頰，稱兒子已承諾債主，每個月10日發薪水時分期償還，沒想到對方不只PO文還頻頻追討，甚至騷擾家人，兒子氣不過才帶頭砍人。