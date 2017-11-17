報復女友離家 水電工攜2幼女燒炭 3亡

2017-11-17

事前傳炭盆照給女友

〔記者李忠憲、張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕又見狠父攜子燒炭自殺3死悲劇！水電工賴聰富有5次通報高風險家庭和4次家暴紀錄，疑因林姓女友離家挽回不成，竟帶著2人所生的9歲及4歲幼女在車上燒炭，尋死前曾傳炭盆照給林女，但林女手機關機，錯失救人先機，警方找到父女3人時已成冰冷遺體。

林女關機 錯失救人機會

台中豐原警分局潭北派出所前天深夜接獲20歲賴姓長女報案，指父親帶著2名同父異母妹妹，12日早上外出後就不知去向，妹妹也沒去學校上課。警方追查，賴男車未開出潭子，最後發話位置在中山路二段一帶，昨晨1點多在福貴路找到賴男汽車，賴坐在駕駛座，9歲姊姊躺在後座腳踏處，4歲妹妹躺在後座座椅上，破窗後即聞到屍臭味，粗估死亡時間約2天，車上未發現遺書、無明顯外傷，排除他殺。

賴男傳讓你後悔莫及

警方追查，賴男與同居10年的林姓女友爭吵，林女上月28日離家，賴多次傳尋死訊息給林女，疑輕生前的14日凌晨，還傳了一張炭盆照片，但林女當時將手機關機；賴男Line說：「我知道你關機，等看到後悔莫及」，林女下午2點開機時回說：「如果你不跟我談死的話，我就回家」，未料2名女兒已被狠父帶走且命喪黃泉。

女友回︰不談死就回家

林女昨天認屍時掩面痛哭，表示與賴男因經濟問題屢有爭執，上月雙方又大吵一架，她負氣到高雄投靠親人，本月14日賴男多次傳輕生訊息給她，因為以前就有多次類似行為，她以為說說罷了，沒想到真的發生憾事。

台中市社會局家防中心表示，賴男與前妻育有1女（20歲）、1子（17歲），後來與林女生2名女兒（9歲、4歲），2人共同扶養4名子女，賴男擔任水電工收入不穩，社會局在2013年5月列為高風險家庭，提供3名未成年兒女每人每月1900元生活補助，社工定期探訪，直到賴男2014年10月工作穩定結案。

家防中心指出，賴男去年有3次及今年1次，因毆打女友被通報家暴，但2人不願聲請家暴保護令及接受輔導，當時評估2幼女安全無虞，因此未介入；前天就讀小學的次女連續3天未上學，學校再度通報高風險。

9歲女童愛唱歌有禮貌

往生的9歲女童就讀的國小獲知後，師長深感惋惜，校方表示，女童在校成績中上，導師還推薦她與2名女同學在朝會時代表領唱校歌。鄭姓導師說，女童在歌唱、美勞均有天分，這次月考社會科還考99分，上課認真、乖巧文靜，還會主動幫忙，是個人見人愛的小幫手。劉姓鄰居說，賴家平常大門都是拉下，女童十分有禮貌，難以想像竟已離開人世。

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