救200公斤男 拆門搬運就醫

2017-11-15

患小胖威利症 吃稀飯青菜也胖

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉1名患有「小胖威利症」的19歲張姓男子，因病導致體重超過200公斤，也因為過胖行動不便只能賴在床上，昨天上午因呼吸困難求助119，卻因體型太大出不了房門，苗栗縣消防局西湖消防分隊全員出動，拆除房間門板，再由6名警義消用棉被將張男合力抬上勤務警備車，幸送醫治療後無礙。

苗縣消防局第2救災大隊大隊長鄭勝峰說，昨上午9點多接獲張男父親通報，指兒子嘴唇發紫、呼吸急促，分隊派遣救護車及2名消防人員前往。

消防人員到場發現，張男房間位處1樓，但他的體型龐大、體重驚人，研判超過200公斤，正常人使用的擔架及救護車空間均無法載運，且張男房門過窄，不利搬運通過，遂先給予張男氧氣，並通報分隊全員出動、協請義消支援。

動用6警義消 才拖上警備車

消防人員現場商量後，並取得家屬同意，決定拆除房間門板，並在搬運途徑鋪上厚紙板，以棉被充當墊背，讓張男躺在棉被上，動用6名警義消才將他拖上勤務警備車送醫；張男到院時，醫院也派出8名醫護人員才將張男移上病床；醫師診斷為呼吸衰竭、白血球偏高，但尚無生命危險。

張父說，兒子出生後檢查出染色體異常，確診為「小胖威利症（普瑞德威利症候群，為一種無節制飲食的遺傳性疾病）」患者，併發有智力方面問題，他為了照料兒子無法工作，妻子在工廠上班勉強支撐家計，也領有低收補助。

張父說，兒子因疾病體重超標，今年6月自苗栗縣特殊教育學校畢業後，就時常賴在床上，家裡雖有控制兒子的飲食，煮稀飯和燙青菜給他吃，還是一直胖；張母也說，兒子總是覺得吃不飽，常趁家人不注意時亂吃東西，有時1天就能胖2公斤，她現在也不知道兒子究竟有多重？