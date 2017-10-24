「臺灣」刺額頭老外 酒駕大鬧警局

2017-10-24

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕熱愛台灣、在額頭刺青「臺灣」的32歲英籍人士羅翰，前晚因額頭刺青惹得老婆不高興，獨自喝悶酒，昨晨酒後騎機車搖晃，警方發現攔測，酒測值高達0.83毫克，被留置警局一夜，他一度情緒失控，踹壞留置室廁所木板，警方依公共危險罪嫌送辦，並追加函送損壞公物罪。

踹壞留置室廁所木板

據了解，羅翰不只一次酒駕被查獲，羅翰原希望有醫師或刺青師，能幫助他去除刺青，但昨晨他酒駕被攔檢，又查出他有縱火等前科，對他形象大傷，至目前，並無醫師願意義務協助他。

羅翰強調，對額頭及下巴的刺青，他其實不是很在乎，不過老婆很生氣，後續是否花錢去除？他還要再想想。

建國四路派出所所長陳頌文、警員莊德勝，昨晨0時42分巡邏至七賢三路口，發現前方一輛機車搖晃不穩，懷疑酒駕或疲勞駕駛，上前攔下機車，發現騎士是外國人，仔細一看額頭上有「臺灣」2字的刺青。

警方聞到他身上有濃濃酒味，問「有喝酒嗎？」對方稱「沒喝」，警方告誡不能酒後騎車，羅翰回稱：「我在搬車，不是騎車。」

警方訊後因時間太晚，暫時送羅翰到刑大留置室候訊，羅翰情緒不穩，一度在留置室咆哮，甚至失控踢壞廁所木板。清晨4點多，警方移送地檢署複訊，因羅翰酒駕並未肇事，也無逃亡之虞，檢方諭令請回。