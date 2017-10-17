馬桶上產子溺斃 辯稱處女未懷孕

2017-10-17

〔記者楊政郡／台中報導〕39歲劉姓女子今年4月凌晨在中市某旅館產下一名男嬰，卻任其掉進馬桶溺斃，也未處理遺體，直到旅館清理堵塞的馬桶時才發現嬰屍。劉女到案否認產嬰，還辯稱自己是處女、不可能懷孕；但檢方比對劉女與嬰兒DNA相符，依殺嬰罪起訴，最重可判處5年徒刑。

DNA戳破謊言 殺嬰罪起訴

起訴書指出，106年4月26日凌晨4時許，陳姓男子與劉女入住台中市中區某旅館，陳男以假名登記，陳男於上午8時許離去，劉女則在下午4時離開，清潔人員整理時，發現馬桶堵塞，水中浸泡一具男嬰遺體，立即報警處理。

陳男供稱，凌晨4時，他在東協廣場發現劉女，見她身體虛弱，基於關心，主動買東西給她吃，再帶她到旅館休息，直到上午8時許自行離去。

劉女到案後堅稱自己沒懷孕，沒有在旅館產嬰，還說自己是處女、從未有過性行為，不可能會懷孕，並辯稱自己只是經血多，經血沾到棉被等。

檢方採集劉女與男嬰DNA比對無誤，認定劉女明知自己懷孕，下腹部疼痛、已有將生產跡象，竟隨便在旅館馬桶生產，導致男嬰經過產道後墜入馬桶而溺斃。

據悉，本案檢察官認定劉女觸犯最重本刑5年以下、6月以上的殺嬰罪，而不是用7年以上至無期徒刑的遺棄致死罪起訴；主要原因在於，刑法274條殺嬰罪規定生母於生產時或甫生產後殺其子女，考量生母可能因未婚或婚外生子，承受極大社會壓力與精神磨難，出現生母殺嬰之舉，其兇性與尋常殺人有別，立法者同情特殊處境，故科以較輕之刑。