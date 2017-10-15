暴雨害命！空拖車翻落4米邊坡 駕駛魂斷台二線

2017-10-15

〔記者林嘉東／新北報導〕這兩天台灣多個地區暴雨不斷，一輛空拖車昨天上午行經台二線113.5K處，疑天雨路滑加上未減速，失控撞斷路旁10多座水泥護欄後，翻落4公尺邊坡外消波塊上，後拖的車架壓住車頭，42歲的李姓駕駛傷重不治。

失控撞斷10多座護欄

李妻得知噩耗，連忙跟公司主管從高雄北上基隆殯儀館料理後事，昨晚見到丈夫遺體時撫屍泣訴：「你走了，三個小孩怎麼辦？」數度癱軟在地，須靠人攙扶。

警方調查，這輛拖車屬於高雄市一家交通公司所有，由李男從高雄載鐵板北上到宜蘭卸貨，空車沿台二線返回高雄，上午近11時，行經新北市貢寮區台二線113.5K時，當時雨勢不斷、路面濕滑，這輛由宜蘭往基隆方向的空拖車突然失控，先是撞斷路旁10多座水泥護欄，再不慎翻落4公尺邊坡外消波塊上。

新北市消防局貢寮分隊獲報趕抵，見車頭被壓在後拖車架下方，駕駛李男受困在變形車頭內，消防員花了30多分鐘將他救出時，已無心跳。

警方勘驗現場，認定車禍現場地面濕滑，至於事故當時的車速，將勘驗車上行車速度表（俗稱大餅）釐清。

新北市瑞芳警分局交通分隊小隊長謝明松指出，事故地點113.5K前為一處彎道，呼籲駕駛行車開到此處宜放慢速度。

妻撫屍泣訴：3小孩怎辦

據了解，李男的三個孩子，最小的還在念國小四年級，念高中的老大正是要花錢的時候，由於他是家中經濟主要來源，這場意外讓在家照顧小孩的李妻頓失依靠。警方表示，會轉知社福單位並結合社會資源幫助李妻渡過難關。