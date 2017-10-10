兄友人摸黑闖閨房 妹誤認男友被偷親

2017-10-10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市27歲況男去年擅闖友人住處，見友人的妹妹在房內熟睡，他偷偷摸摸潛入坐在床邊，房內未開燈、一片漆黑，女子醒來以為是男友，問「你怎麼現在出現？」隨後聞到菸味與酒味，正覺得不對勁，突遭況男親吻嘴唇，女子發現不是男友驚聲尖叫，至今仍活在恐懼中。桃園地院日前依無故入侵他人住宅罪、違反性騷擾防治法，判況男6個月徒刑、得易科罰金。

見門損壞 不速之客進屋

判決指出，況男於去年父親節當晚聚餐後，懷疑女友的皮包遺落在友人車上，2天後凌晨，自行到友人位於八德區住處尋找，因友人早已入睡、電話沒接，他見友人家大門剛好損壞，於是擅自推開門進屋，發現友人的妹妹睡在1樓房間，當下潛入房間、坐在床邊，睡夢中的女子感覺有人進房醒來，因房間沒開燈、視線不佳，她一度以為是男友來了，還詢問：「你怎麼現在出現？」但隨後聞到陣陣菸味與酒味覺得不對勁，緊張地說「是誰」時，突遭況男趨近親嘴，女子嚇得跳下床開燈，發現眼前是個陌生人，趕緊呼叫求救，樓上的大哥、二哥聞聲下樓，見狀立即報案。

女聞菸酒味才驚覺是色狼

法院審理時，況男辯稱經友人同意入屋找東西，因「鬼迷心竅」闖入友人妹妹房間，但只是坐在床邊而已，是對方把他誤認為男友，還抱他、親他，他只配合趨近、呵氣而已，並非強吻。

男辯只是呵氣 判6月

法官傳訊女子的哥哥作證，他稱「當時早就睡著了，根本沒同意況男進屋」，他與況男只是久別重逢的國中同學，退伍後巧遇才相約聊天、聚餐，當天聽到妹妹呼救聲，發現是況男時，仍不解他怎麼會在屋裡，他說，妹妹當時受到嚴重驚嚇、在房內大哭不已。