醉漢亂開槍案／身中3槍駕車逃 勇男保住妻小3命

重傷男仍未脫險
〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區男子吳東宗前天酒後持槍在街頭亂開8槍，幾乎都對著不認識的朱姓轎車駕駛狂射，朱男身中3槍，因當時妻子和2個年幼小孩都在車上，他為了保護妻小不受傷害，重傷下仍勉力加速逃逸，稍後車子撞到路邊停下，妻小安全脫離險境，但他重傷送醫，迄昨尚未脫離險境。
吳東宗（43歲）前天下午3點45分，酒後情緒不穩、感覺不爽，突然從家中拿出改造90手槍走出家門，朝著開車到住處旁檳榔攤找朋友聊天的朱姓男子（29歲）座車連開8槍，不但造成朱男身中3槍，副駕駛座的王姓男友人手臂也遭流彈擦傷，另一名開車經過的林姓女駕駛肚皮被子彈劃傷。
妻小毫髮無傷
事發時，車上除了朱男和王姓友人，後座還載了朱男的太太和2個年幼小孩，朱中槍後，大聲叫後座妻小低頭小心，並緊急駕車迴轉逃命，後因身中多槍失血不支，失控撞到路邊，造成車子嚴重受損，不過後座妻小都躲過一劫，未受傷，但飽受驚嚇。
全車有5彈孔
朱男送醫後，醫護發現他右手肘、右肩和右胸中3槍，國軍台中總醫院全力搶救，前晚已完成手術轉送加護病房觀察，到昨天尚未脫離險境。
至於朱男的轎車，警方拖回鑑識發現，左側兩扇車門和玻璃共有5個彈孔，可見當時吳嫌「殺紅了眼」狂轟。吳嫌酒醒後接受偵訊表示，酒後見到朱男的車停在檳榔攤前，誤以為是來找他尋仇的人，才會開槍；檢警依殺人未遂等罪偵辦。