瘋狗浪來還辦釣魚賽 浪吞貨車 困104釣客

2017-09-18

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆港東防波堤（俗稱白燈）是釣界夢幻釣點，日本知名釣具公司昨在白燈塔辦釣魚比賽，卻遇到瘋狗浪，1輛滿載裝備的小貨車行經東防波堤遭大浪打入海中，大浪還將防波堤淹沒，104名參賽者受困白燈塔的防波堤，情況危急，比賽被迫取消，所幸近中午海浪變小，大家才平安回到岸邊，但仍造成11名釣客膝蓋及手部輕微擦傷。

比賽取消 釣客11傷

有人在擊魂釣遊會臉書上PO出小貨車被浪襲擊的畫面，不少網友留言，這種浪還要辦比賽，真的是不要命了。比賽協辦單位中華民國釣魚生態保育協會理事長郭煌村表示，這次是因為氣象報不準，才會發生意外。

郭煌村說，前一天就有進行場勘，氣象局預報活動當天風浪4~5級，最大陣風7級，還PO在臉書給大家參考，昨清晨最後確認時，空拍機能順利起飛，代表當時只有4級風，約在7點時，浪突然變大，立刻要求參加者停止磯釣，並由小貨車將裝備送回岸際。沒想到3次浪襲就把小貨車捲入海中，幸駕駛脫困，當下就請參賽者待援。

基隆海巡隊派巡防艇到場協助，但風浪過大無法靠近，只能在兩側戒護。直到海浪變小，104名釣客11點開始分批逃回岸際，不過，有11名釣客受到浪襲跌坐在地，膝蓋、手部有輕微擦傷。

林姓參賽者指出，專程從台東上來參賽，上午6點就得到場準備，由於日本總公司的社長也來參加，還有釣魚名人本林先生也一起同樂，可惜遇到大浪，無法續釣。

另名參賽者脫困後說，約莫7點多浪開始變大，小貨車落海後，部分釣友的釣桿及冰箱被捲入海裡，最慘的是，有人連車鑰匙也放在落海的小貨車內，欲哭無淚。

救難人員指出，2年前曾有一對兄弟在白燈塔釣完魚後，因路況不熟跌入海中，造成2死意外，與這次小貨車落海的地點相同；並指堤防禁止車輛進入，承辦單位卻讓小貨車進入，才發生憾事。

台灣海洋大學海洋環境資源系教授胡健驊表示，凸出於岬角或是防波堤，容易發生瘋狗浪或湧浪，一不小心就會淪為波臣，呼籲釣客，除了救生衣、釘鞋、安全索外，最重要的是要戴安全帽，大浪拍打上岸造成釣客被沖打時保護頭部，將傷害降到最低。