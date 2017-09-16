女上吊亡 拿命報復負心人

2017-09-16

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市38歲蔡姓女子，昨在江姓男友前妻名下的透天厝上吊身亡，她用紅筆在牆壁寫下「我詛咒你們…安心的在凶宅住吧」，稍早還在臉書發出「這是我用生命換來的教訓」千餘字貼文，寫下自己的感情遭欺騙，被江男與前妻聯手耍得團團轉，要用生命控訴，不希望再有女生被騙等語。

長相清秀的蔡女於臉書留言，指控在嘉義市政府工務處擔任約用人員的47歲江男，以及擔任護士的江男前妻，「誰能接受男友搬去跟前妻同住？這幾天我終於知道真相，╳╳╳（指男友的前妻）根本沒有打算賣房子，一切都是騙我的，他們已經達成默契與協議，要一同搬回嘉義市…（指案發透天厝）。」

蔡女認為，江男將她追到手，玩膩之後還找來前妻護航，想要全身而退，兩人聯手把她耍得團團轉，她只能以死控訴。昨天凌晨2時，友人在臉書發現蔡女透露輕生訊息，3時許趕至該間透天厝為時已晚，驚見蔡女身著紅上衣、牛仔褲上吊身亡。

男友向女友家屬下跪道歉

檢警相驗遺體時，蔡女父母傷心欲絕，江男向家屬下跪道歉，直稱「對不起」。蔡父說，未婚的女兒最近失業，原與江男同住，本月9日突然搬回家；蔡母則泣訴「我女兒被欺騙感情」。死者父母對死因無異議。

警方表示，蔡女陳屍的透天厝目前沒住人，蔡女有時會幫忙打掃，因此有鑰匙進出。事發後，蔡女的PO文被轉貼到臉書社團「爆料公社」，引起網友議論。

該透天厝為2樓半，地坪約42坪，據指出，江男原打算以1680萬元出售，委託房仲未賣出，如今成了凶宅，再加上鬧出感情輕生爭議，一名房仲透露「恐怕更難賣出去了」。

住商不動產嘉義市新民店長陳亮全表示，一般來說，凶宅降價至5成才有機會出售，買凶宅的人多是投資購屋後整理出租。

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