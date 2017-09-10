中橫九曲洞落石砸2人 日籍單車騎士昏迷命危

2017-09-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫昨天發生落石砸人，造成1重傷1輕傷，其中來台挑戰橫貫道路的日籍單車騎士，命危急救中。

台灣兩姊妹家人出遊 1被砸輕傷

35歲日本單車騎士白井寬之，昨天下午騎車行經中橫公路九曲洞西端隧道口174.45公里處，遭落石擊中，顱內嚴重出血，昏迷指數3，有生命危險，警方已聯繫日本台灣交流協會協助。事發同時，24歲涂姓女子一家3口，當時也分騎兩輛機車行經落石路段，妹妹先通過，騎車載母親的姊姊涂女則被零星落石擊中，頸部及腰部輕微挫傷，涂母無礙。

警方表示，白井寬之當時由天祥往花蓮市區方向騎乘，行經九曲洞西端隧道口，山壁突然掉落多顆落石，白井閃避不及遭砸中頭部，當場血流如注摔車、倒地不起，送醫後因頭部撕裂傷，顱內出血昏迷。

出事前 車友才幫日人戒護

車友何忠斌說，曾在西寶路段遇到白井，因中橫落石及車輛多，一路還幫忙「戒護」注意後方來車，直到天祥才分開，沒想到白井稍後就被落石砸傷，實在遺憾。

單車配件顯示是專業車手

車友陳文政也說，白井的車架主要來自歐洲三鐵知名大廠Dedacciai，安全帽也是Specialized高檔貨，單車的大盤組及大導輪等套件級數很高，研判他應該是名專業級車手，來花蓮挑戰中橫公路。

落石除了重創白井寬之，來自台北的涂女也被較小的落石砸傷，躲過一劫的涂女妹妹說，她們一家3口從台北來花蓮玩，租了2輛機車前往天祥觀光，行經九曲洞時，騎在她後方的姊姊和媽媽摔車，下車查看才知道被落石打到。涂母驚魂未定表示，看見前方一堆落石從天而降，嚇得要女兒騎快點，沒想到還是被砸到。

落石研判來自200公尺高山壁

落石現場鄰近九曲洞的山脈，這段山脈約近300公尺高，事發後，公路總局洛韶工務段人員緊急偵測落石來源，由於較下方的岩壁較穩定，初判石塊來自高度約200公尺處的山壁。