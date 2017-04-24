4年輕警搏命追匪 警車互撞3傷1命危

2017-04-24

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕10多名青少年昨凌晨持棍棒企圖鬥毆，台中市警局第六分局2輛三菱OUTLANDER警車趕往處理，追逐闖紅燈的可疑車輛時，因執行任務心切，於路口沒減速導致相撞，警車猛烈撞擊剎那噴出強烈火光，其中1輛轉了180度，2警車撞上民宅才停住，造成4名年輕員警輕重傷，其中任職僅4個月的警員簡銘韋顱內出血，尚未脫險，警員李孟昜顱內出血重傷，無生命危險，另2警輕傷。

阻止械鬥心切

台中市警局六分局副分局長馬仕彰指出，昨凌晨4時19分起，短短15分鐘內接獲3起報案，指10多名青少年攜帶棍棒企圖鬥毆鬧事，地點分別在逢甲路及福星路、烈美街口旁的楓康超市附近，都在直徑500公尺內，是西屯所轄區，研判是同一群青少年企圖滋事，因狀況未明，僅派遣西屯所、市政所的警車支援，並未啟動「快打」。

他說，西屯所警員蔡宗澤（23歲）駕駛編號623警車，載著警員羅健智（21歲），趕赴楓康超市旁，於福星路直行時，見1輛民車狂飆闖紅燈，另有輛機車逆向違規左轉，2人研判汽機車都是滋事青少年，跟著闖紅燈試圖攔下民車，此時，支援的市政所編號668警車，由警員李孟昜（25歲）駕駛，載警員簡銘韋（21歲），也在烈美路見到民車闖紅燈，立刻追上去，在烈美路右轉福星路時，被在福星路直行的西屯所警車撞上。

路口監視器顯示，民車狂飆闖紅燈，通過路口後，警車展開追逐，前方的西屯所警車，在路口處與從烈美街右轉進入福星路的市政所警車相撞，市政所警車撞擊前猛踩煞車，發出尖銳煞車聲，2警車撞擊剎那噴出強烈火光，紛紛失控撞上民宅，警車車體嚴重扭曲，其中市政所警車幾乎翻轉180度，駕駛警員李孟昜一度受困車內，西屯所警車還撞倒1支路燈，意外造成路邊5輛機車、2扇民宅鐵門與抽水馬達毀損。

市政所警員李孟昜顱內創傷性蜘蛛網膜下出血，於澄清醫院加護病房觀察；市政所警員簡銘韋，顱內出血併發水腫、頸椎骨折、身體多處受傷，一度喪失心跳與呼吸，台中榮民總醫院中港院區開刀後，於加護病房觀察，尚未脫險；西屯所警員蔡宗澤右腳擦傷；西屯所警員羅健智頸部等處擦傷，2人昨出院返家休息。

台中市長林佳龍、市警局局長陳嘉昌趕赴醫院關切，林佳龍於臉書寫著「實在讓人心疼，也請大家一起為仍在加護病房觀察的簡銘韋集氣加油」，希望員警執勤「安全第一」。

六分局初步調查，2輛警車當時都有開警示燈與鳴警笛，相撞主因是急著攔查民車，壓制青少年鬥毆，2警車於路口處沒有減速，六分局強調，已調閱監視器影像掌握特定車輛，將傳喚到案說明。