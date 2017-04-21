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逼男士兵口交 士官長退伍金丟了

2017-04-21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖5月將舉行漢光實兵操演，近日卻傳澎防部某陸軍單位男士官長脅迫男士兵口交，澎防部調查後，迅速將士官長記4大過直接汰除，退伍金也泡湯。

被記4大過並撤職

據調查，隸屬澎防部陸軍某單位33歲的已婚男士官長，脅迫一名23歲士兵為其口交，該士兵翌日檢具相關事證向澎湖憲兵隊告發，因人證物證俱在，澎防部4天內迅速將士官長記4大過直接汰除，並由澎湖地檢署接手指揮憲兵隊偵辦中。

性侵刑責 檢方偵辦中

雖軍方明快處理，但自稱同部隊的網友擔心軍方護航，將全案曝光在Ptt，引發譁然。

澎防部政戰主任王文培表示，士官長雖否認犯行，但被害士兵指證歷歷，事證明確，檢方指揮憲兵隊偵辦後他才俯首認罪，因此陸軍刑懲並行，迅速召開人評會，以一罪一罰方式，4天內迅速記4大過撤職，當事人無退伍金可領。

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  • 澎湖即將舉行漢光演習，各交通要衢出現重型裝甲武器。（記者劉禹慶攝）

    澎湖即將舉行漢光演習，各交通要衢出現重型裝甲武器。（記者劉禹慶攝）

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