公器私用 消防勘災車竟變送餐車

2017-04-17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕消防局的勘災車竟成了餐廳的送餐車！

基隆市消防局的災情勘查車（簡稱勘災車）停在餐廳門口，王姓市民定睛一看，後車廂有10盤水果擺盤，質疑消防用車被開來載運「辦桌」餐食，拍照後檢舉；勘災車屬救災車輛，依規定只能執行救災勤務，基隆市消防局昨表示會查明懲處。

後車廂擺10盤水果

住在基隆市暖暖區的王男表示，本月14日晚間8時，他駕車經過暖暖街一家餐廳，見餐廳門外停著紅色廂型車，車身上方有警示燈，當時後車廂門打開，車廂內擺著10盤切好的水果。他感覺是「公車私用」，於是停車留意，接著看到餐廳人員又將一些籃子搬上車，隨後車子往暖暖街深處開去，感覺是去送餐點。

他趁工作人員搬運時用手機拍下照片，回家細看，車身印有基隆市消防局災情勘查車「暖暖41」字樣，於是提出檢舉。

分隊訂餐慰勞同仁

基隆市消防局調查後表示，當天暖暖分隊是要慰勉同仁辛勞，並慶祝一名同仁即將大婚，主管及義消向該家餐廳預訂餐食，考量消防同仁須在隊待命，不能隨意離隊，加上分隊無後勤車輛配置，因此使用勘災車載菜餚，車輛使用方式確有不妥，已責督察單位詳查，查明後即開會決定如何懲處。

勘災車只能救災用

一名消防主管表示，勘災車屬救災車輛，依規定只有執行救災勤務才能出勤使用；至於消防後勤車、消防查察車屬消防勤務車，平時可以開出去洽公。一般來說，若使用勤務車運送餐點則符合規定，因分隊也有買菜、購物等需求。

消防勤務車和勘災車，除了工作任務不同，勘災車不用繳牌照稅、燃料費，勤務車要繳。