「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
欠逾50名員工薪水
〔記者鄭景議／台北報導〕在寸土寸金的台北市擁5家店面的「一斗米手作烘焙坊」，老闆高士豐、高士弘父子驚傳惡性倒閉、捲款潛逃，員工顏如意昨控訴，高氏父子虧欠逾50名員工薪水，對外還以擴大經營或資金周轉名義，借錢逾億元，有被害人損失上千萬元，最慘的是73歲施姓老婦，百萬老本全泡湯，害得她只能靠拾荒活命，晚景淒涼。
有人被騙高達千萬
68歲顏如意氣憤地說，高士豐全家去年12月失聯迄今，員工及債權人求助無門，有人悲憤說：「很想一死了之」，記者昨赴一斗米的延壽分店，店面深鎖，因3個多月無人收拾，門口丟滿信件，店內飄出陣陣惡臭，且有蒼蠅飛舞，鄰居說是斷電後，店內冰箱乳酪或麵包等食品放久發臭所致。記者撥打高士豐父子的手機，均已停話。
一斗米在5年前開業，前員工顏如意說，高士豐去年12月12日早上到店內收取前一天的營業額，中午後就失蹤，隔天店門口站了許多黑衣人，員工們驚覺不對勁，聯絡不上老闆，才知「居然落跑了」。
女員工出面指控
顏女說，高氏父子仗著麵包店生意興隆，不斷開分店，狀似經營良好，前途一片光明，藉此向員工或朋友以擴大經營或資金周轉為由借錢，以「有不錯的利息」利誘，據她所知，有人一次借出逾千萬元，也有人10萬、20萬的借出，總金額在1億元上下。
顏女說，自己當員工2年，把老闆當朋友，借出200萬元，沒收利息，說好每月還10萬，老闆還了90萬就人間蒸發，但那是她兒子的錢，老闆逃跑後，兒子雖沒責怪她，但她無顏見兒子；日前她去麥當勞工作，想辦法賺錢還兒子，但她年紀大了，不適應麥當勞的工作，最近已辭職，想找其他工作，想辦法把錢還給兒子，她難過地說，有想過很不好的念頭。
顏女指出，日前法院開庭，高士豐父子也沒出庭，自己多方尋找，這對父子卻人間蒸發，無影無蹤。
在台北有5店 名人也愛
「一斗米手作烘焙坊」常有名人來店消費，諸如藝人袁艾菲、阿咪老師、高山峰等，台北有5家分店，分佈於大直、內湖、松山，營業額最好的是民生社區旁的延壽分店；網評說這家店的麵包價位偏高，但樣式跟口感不錯。鄰居也說，該店生意很好，自己也很喜歡去買麵包，最近見大門深鎖，以為老闆有事外出，暫時休業，沒想到竟捲款潛逃。
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標題：「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
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