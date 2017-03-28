檢警：追訴時效修法 彰顯正義

2017-03-28

〔記者余瑞仁、黃良傑、黃建華、姚岳宏／綜合報導〕對於法務部刑法修正草案，將「致人於死」的追訴時效改為無限期，持續追查劉邦友官邸血案的桃園檢警，以及追查彭婉如命案的高雄檢警都表示支持、樂觀其成，認為這對劉案、彭案或其他未破的凶殺命案而言，都更能彰顯正義。

桃園地檢署指出，檢方偵查劉邦友公館血案，目前仍以「相字案」進行並未簽結，案件持續偵查，應不受舊法時效約束。

劉、彭兩案 續追查中

桃園市警局也表示，刑警大隊「1121」專案室仍持續運作，有信心讓案情水落石出、抓出真凶。

彭婉如專案小組透露，彭案2000多萬元破案獎金還在；高市刑大強調，不管追訴時效是否消滅，專案小組仍將持續調查。專案人員相信，只要彭案未過追訴期、尚未結案，終有見曙光的一日。

刑事局昨天表示，基於維護社會治安和追訴重大犯罪角度，警方贊同刑法追訴權無限期，如此有利警方偵查。