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英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
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毒梟大搖大擺走出法院「難怪民眾對司法失望」

2017-03-23

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕跨國毒犯徐聖傑無保請回後逃亡，法界人士認為，徐嫌被查獲近百公斤的巨量毒品，竟在「法院認證」下，公然走出法院大門，隨即逃亡，「難怪民眾會對司法失望」。

一名司法界人士說，他贊同高院更裁理由，偵查與審理本來就是不同階段，難說誰對誰錯，但涉及巨量安非他命案的毒梟，就這樣不用保釋金，大搖大擺走出法院，大眾確實很難接受。

資深法官建議可即時抗告

資深法官說，本案應從制度面探討，他認為可從刑事訴訟法修法著手，若法官裁定交保或收押，檢方或被告都有權「即時」抗告，讓被告留置一小段時間，然後交由另一組法官儘速裁定，雙方都有救濟管道，減少爭議。

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  • 月初破獲92公斤跨國運安非他命毒品時，內政部長葉俊榮還不顧腳傷，前往刑事局勉勵警方查毒辛勞。（資料照）

    月初破獲92公斤跨國運安非他命毒品時，內政部長葉俊榮還不顧腳傷，前往刑事局勉勵警方查毒辛勞。（資料照）

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2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
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