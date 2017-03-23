火災先叩兒非119 關鍵8分鐘殞4命
〔記者何宗翰／烏日報導〕台中烏日區仁義街一家塑膠加工廠清晨失火釀4死悲劇，消防局表示，屋主黃根山的弟弟清晨4點50分就接到老母親的求救電話，指他大哥家失火了，住附近的弟弟先騎機車趕去現場，見火煙太大，再於4點58分報案，消防隊到場後7分鐘將火勢控制，「若母親直接打119報案，4人逃生的機會更大」。
消防隊凌晨4點58分獲報，到場見是2樓鋼筋水泥建物，3樓有鐵皮加蓋，2樓以上已全面燃燒，疑由2樓樓梯間燒起，燃燒面積約25平方公尺，灌救撲滅後在2樓廚房附近發現黃根山夫婦及外孫女倒臥在地，老母黃許美蓉則倒在房間床上，將4人救出送醫，57歲黃根山一度恢復呼吸心跳，但8點多仍宣告無效，釀4死不幸。
初步研判是2樓樓梯間的電線走火，因2樓裝潢多用易燃物質，火勢猛烈，屋主夫妻和外孫女在靠陽台旁的房間睡覺，消防隊到場後架好逃生梯，但夫妻疑想回頭叫醒母親，才不及逃生，而母親的房門正對起火的樓梯間，房內只有冷氣窗，幾無逃生機會。
屋主回頭救母受困
起火的家庭工廠對面正好就是防火器材的公司，若當時屋內有加裝住宅用偵煙警報器，發生火警就會立刻發出警報，可增加逃生時間。
屋主的弟弟說，平常媽媽每星期會輪流到他和哥哥家住，這星期一媽媽才剛到哥哥家，昨凌晨他接到媽媽電話指失火，他立刻騎機車到場，見情況不對立刻打電話報案，用備份鑰匙開門。
屋主弟弟表示，大哥有3名子女，2歲外孫女和大哥夫妻同住，最近姪女即將臨盆，大哥還將3樓的房間裝潢好要給她坐月子。
鄰居說，火場一樓是塑膠加工工廠，做塑膠品裁切、壓模，黃家人很客氣，門前種植木瓜、小番茄，還告訴大家「要吃就自己摘，不用客氣」。
消防局第三大隊長詹仁傑表示，這起火警發生在清晨4、5點，一般人這個時候都睡得很沉，如有裝住宅用警報器，應該是有機會逃生。
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