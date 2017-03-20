張女是全職領隊 否認是扮女的白凜
2017-03-20
〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕張姓登山女領隊昨天否認她就是張姓少年「白凜」，她說，自己並非變性人，但曾與男扮女裝的「陳雅潔」（張姓少年假冒）共事，也因陳造成很大困擾，所以後來自己成立雪玥花登山隊，從事登山領隊的工作。
張女昨天下午接受電訪時表示，國中時有老師常在課堂上分享登山經驗，讓她對登山產生極大興趣，14歲那年就和友人攀登生平第一座百岳。
17歲那年登山時遇到野外育樂協會的人員，對方問她有沒有興趣當領隊，她才去當，有收入後搬出去住並完成大學學業，目前是全職領隊，8年來已完成3輪百岳，目前正朝第四輪邁進。
此次原本要帶隊攀登南三段，因山區跨越花蓮、南投縣，攀登前一個星期即以網路向南投縣警局申請入山證，後來登山隊臨時取消行程，她心想一向單獨登山習慣了，且都已申請，乾脆自己去爬。
未料前夜遇到狂風暴雨加冰雹，生火取暖時不慎燒掉帳篷，原想早上繼續行程，隨即考量到最近山上天氣極不穩定，晚上無帳篷可紮營，才會決定撤退向消防單位求助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 4/1歸鄉！百年建築「新北投車站」重新亮相
- 台日大戰 飆速嚕辦公椅
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 鐵血德意志跑車-2
- 史博館《相思巴黎──館藏常玉展》
- 比利時跆拳道品勢賽 中華隊奪4金
- 希拉蕊︰已準備好擺脫困境
- 中國山寨卡通樂園 日人著迷探訪還出書
- 空間解嚴 北市擬放寬中正紀念堂周邊限高
- 新竹轉運站 打造「公共藝術」風雨走廊
- 《愛肝加油站》脂肪肝雖不痛不癢 仍會影響肝臟健康
- 石油庫存仍增 OPEC減產協議恐延長
- 中職》神全「薪」境界 2年總值可破2000萬
- 蓋公園又捐書 陳新典追思母親
- 原轉會今登場
- 〈品牌故事〉江松樺打造昇恆昌傳奇
- 去年軍購匯損4.7億 可買5輛雲豹甲車
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 小辭典》折舊率高 房屋稅降得多
- 林書豪又傷了！ 戰小牛扭右腳踝退場
- 如果在雪夜，遇見宮澤賢治─日本岩手縣
- HVL》東山逆轉封后 教頭淚憶復仇記
- 籃網戰小牛 羅林擋拆連線持續加溫
- 〈首獎從缺〉第2屆台灣歷史小說獎 陳耀昌 林素珍 黃汶瑄奪佳作
- 台積電3奈米廠出走？傳5000億落腳美國
- 〈熱門族群〉智邦本週公布財報 網通股引領期盼
- 真實版愛麗絲夢遊仙境 他追兔子結果受困樹洞...
- 折舊減幅小 新屋受惠不大
- 鐵血德意志跑車-1
- 〈熱門族群〉食品股財報佳 股價漲不停
- 中正紀念堂空間解嚴 周邊限高擬放寬
- 〈國際現場〉聯合利華出售旗下食品品牌
- 〈午茶放輕鬆〉不同心情觀察同樣通勤生活
- 竹崎親水公園 黃花風鈴木好美
- 汽柴油降7角至1元 今年最低
- 林書豪扭到右腳踝 本季傷勢頻上身
- 國中會考24萬人報名 少3萬多
- 《星期專訪》林達︰減少濫告 微罪應走自訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：張女是全職領隊 否認是扮女的白凜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分