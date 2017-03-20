張女是全職領隊 否認是扮女的白凜

2017-03-20

〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕張姓登山女領隊昨天否認她就是張姓少年「白凜」，她說，自己並非變性人，但曾與男扮女裝的「陳雅潔」（張姓少年假冒）共事，也因陳造成很大困擾，所以後來自己成立雪玥花登山隊，從事登山領隊的工作。

張女昨天下午接受電訪時表示，國中時有老師常在課堂上分享登山經驗，讓她對登山產生極大興趣，14歲那年就和友人攀登生平第一座百岳。

17歲那年登山時遇到野外育樂協會的人員，對方問她有沒有興趣當領隊，她才去當，有收入後搬出去住並完成大學學業，目前是全職領隊，8年來已完成3輪百岳，目前正朝第四輪邁進。

此次原本要帶隊攀登南三段，因山區跨越花蓮、南投縣，攀登前一個星期即以網路向南投縣警局申請入山證，後來登山隊臨時取消行程，她心想一向單獨登山習慣了，且都已申請，乾脆自己去爬。

未料前夜遇到狂風暴雨加冰雹，生火取暖時不慎燒掉帳篷，原想早上繼續行程，隨即考量到最近山上天氣極不穩定，晚上無帳篷可紮營，才會決定撤退向消防單位求助。