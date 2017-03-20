| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

張女是全職領隊 否認是扮女的白凜

2017-03-20

〔記者許國楨、歐素美／台中報導〕張姓登山女領隊昨天否認她就是張姓少年「白凜」，她說，自己並非變性人，但曾與男扮女裝的「陳雅潔」（張姓少年假冒）共事，也因陳造成很大困擾，所以後來自己成立雪玥花登山隊，從事登山領隊的工作。

張女昨天下午接受電訪時表示，國中時有老師常在課堂上分享登山經驗，讓她對登山產生極大興趣，14歲那年就和友人攀登生平第一座百岳。

17歲那年登山時遇到野外育樂協會的人員，對方問她有沒有興趣當領隊，她才去當，有收入後搬出去住並完成大學學業，目前是全職領隊，8年來已完成3輪百岳，目前正朝第四輪邁進。

此次原本要帶隊攀登南三段，因山區跨越花蓮、南投縣，攀登前一個星期即以網路向南投縣警局申請入山證，後來登山隊臨時取消行程，她心想一向單獨登山習慣了，且都已申請，乾脆自己去爬。

未料前夜遇到狂風暴雨加冰雹，生火取暖時不慎燒掉帳篷，原想早上繼續行程，隨即考量到最近山上天氣極不穩定，晚上無帳篷可紮營，才會決定撤退向消防單位求助。

廣告
  • 張女是全職的專業登山領隊。（翻攝自雪玥花臉書）

    張女是全職的專業登山領隊。（翻攝自雪玥花臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全職領隊 張女 白凜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
泰式風味✧椰子雞湯
清爽熱炒✧菇炒秋刀
稀飯好朋友✧海苔醬
這樣炒蝦仁才脆口！
轉寄

標題：張女是全職領隊 否認是扮女的白凜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月20日‧星期一‧丁酉年二月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.