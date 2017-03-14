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舅姨甥共騎機車 自撞大貨車2人慘死

2017-03-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕昨天中午，19歲彭姓騎士騎機車載20歲姊姊及3歲小外甥女，自花蓮市區返回光復鄉，行經台9線245.7公里處鳳林鎮南下車道時，迎頭撞上暫停在路邊的大貨車，站在腳踏墊的3歲宋姓女童腦漿溢出當場死亡、彭男送醫不治，坐在後座的姊姊搶救後恢復心跳，但昏迷指數僅剩3。

把3歲外甥女放踏墊上

彭家大姊接獲女兒、三弟慘死及二妹重傷的噩耗，哭著趕往醫院，表示一早才將女兒交給弟、妹照顧，獨自到加油站工作，豈料中午竟看到寶貝女兒冰冷的遺體。

她說，女兒平時幾乎都由二妹協助照顧，很黏阿姨，因二妹男友要到花蓮市教召，早上就跟著三弟、二妹及二妹男友，4人共騎2輛機車出門，為了在市區留下一輛機車代步，回程時才會3人共騎1輛機車返家，但實在想不透怎麼會撞上貨車後車斗。

警方表示，事發地在鳳林鎮忠一路，疑似彭男車速過快，未注意到機慢車道上為聯繫工程進度而臨停的大貨車，才追撞車斗。

車禍發生後，彭男雙側大腿股骨下端骨折不治，彭姊則因腹腔內出血、傷重昏迷；2車駕駛酒測值為零，警方初判肇事原因為大貨車違規停車、機車未注意車前狀況，尚待釐清責任。

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  • 女童頭顱破裂當場死亡。（記者王峻祺翻攝）

    女童頭顱破裂當場死亡。（記者王峻祺翻攝）

  • 花蓮鳳林鎮發生追撞死亡車禍。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮鳳林鎮發生追撞死亡車禍。（記者王峻祺翻攝）

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相關關鍵字： 外甥女 機車車禍 腳踏墊 車禍
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