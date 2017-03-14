謝麗金酒吧遭竊 損失收銀機與2.5萬

2017-03-14

〔記者王冠仁、鍾智凱／綜合報導〕藝人謝麗金與友人合資開設的酒吧「C’est si Bon」，上月15日在北市林森北路巷弄內開幕，不料前天早上遭竊賊入侵，搬走收銀機，損失前一天營業額2萬5000多元；由於竊賊「熟門熟路」，警方研判竊賊極可能曾到酒吧內工作或消費，正積極緝捕。

謝麗金昨表示，店內有裝保全系統，竊賊僅搬走收銀機，她說：「幸好店內貴重東西來不及拿，要不然我們光是酒的存量就上百萬元，不懂竊賊怎麼會這麼厲害地潛入。」她推估可能是因生意不錯遭人眼紅。警方調查，小偷是年約40歲、穿著短袖上衣、戴著眼鏡且頭頂微禿的男子，行竊全程大概只有1分鐘，目前正在擴大調閱竊賊來去動線進一步追查。