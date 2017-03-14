| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

謝麗金酒吧遭竊 損失收銀機與2.5萬

2017-03-14

〔記者王冠仁、鍾智凱／綜合報導〕藝人謝麗金與友人合資開設的酒吧「C’est si Bon」，上月15日在北市林森北路巷弄內開幕，不料前天早上遭竊賊入侵，搬走收銀機，損失前一天營業額2萬5000多元；由於竊賊「熟門熟路」，警方研判竊賊極可能曾到酒吧內工作或消費，正積極緝捕。

謝麗金昨表示，店內有裝保全系統，竊賊僅搬走收銀機，她說：「幸好店內貴重東西來不及拿，要不然我們光是酒的存量就上百萬元，不懂竊賊怎麼會這麼厲害地潛入。」她推估可能是因生意不錯遭人眼紅。警方調查，小偷是年約40歲、穿著短袖上衣、戴著眼鏡且頭頂微禿的男子，行竊全程大概只有1分鐘，目前正在擴大調閱竊賊來去動線進一步追查。

廣告
  • 謝麗金經營的酒吧遭竊，賊偷走收銀機與2萬元現金。（記者王冠仁攝）

    謝麗金經營的酒吧遭竊，賊偷走收銀機與2萬元現金。（記者王冠仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 謝麗金
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：謝麗金酒吧遭竊 損失收銀機與2.5萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.