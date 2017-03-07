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酒駕撞15機車 騎士1死12傷

2017-03-07

去年酒駕遭吊照

〔記者曾健銘、徐聖倫／新北報導〕擔任業務的37歲男子蔡正為，去年才因酒駕肇事遭吊扣駕照，昨晚近7時許再度酒後開車上路，在新北市新莊區中正路、明志路口，車輛失控衝進機車待轉區，如打保齡球般連續衝撞15輛機車，現場哀號聲四起，目擊者說：「宛如人間煉獄！」造成13名機車騎士輕重傷，其中60歲鄭男傷重不治，蔡男辯稱煞車失靈，但酒測值高達0.59毫克，警方痛斥「惡劣」，依公共危險、過失致死、過失傷害等罪嫌移送法辦。

衝進機車待轉區

警方調查，蔡男在食品公司擔任業務，昨午與客戶餐敘談生意，喝了多杯啤酒，傍晚近7時許散場，不顧駕照已被吊扣，仍堅持開車返家，行經案發路口停等紅燈時，疑似酒醉精神恍惚，誤踩油門推撞停在前方的機車，多輛機車被撞倒，機車摩擦路面發出「卡、卡」聲響，騎士驚呼喊叫紛紛閃避。

據了解，蔡男不知肇事，仍緊踏油門加速，汽車撞上右側燈桿後，再往中正路855巷的機車待轉區猛衝，待轉區10多輛機車閃避不及，「就像打保齡球般」被汽車掃倒，蔡男的車撞上騎樓鐵架才停下，險些遭波及的騎士驚嚇直呼：「差1公尺就撞到，嚇死我了！」

騎士倒成一片

現場有15輛機車遭撞，6男7女分受輕重傷，汽油四溢，機車零件噴飛，受傷騎士倒成一片，哀號聲四起，其中鄭男傷重不治，3名重傷者昏迷留院觀察。

警方追查，蔡男去年5月因酒駕肇事被吊扣駕照1年，目前無照，他辯稱煞車失靈，因酒測值高達0.59毫克，當場被上銬帶回警局。

據蔡男的臉書，他100年間結婚，育有2名小孩，他曾貼文：「幸福就是一回家，看到我最心愛的老婆QoQ，老婆我愛妳！」他卻酒駕撞死人，害死者與家人天人永隔；諷刺的是，蔡男曾留言：「謝謝各位～不過我昨天醉得好爽！」網友痛罵：「代價好大！」

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  • 消防人員將重傷者送醫。（記者曾健銘攝）

    消防人員將重傷者送醫。（記者曾健銘攝）

  • 多名機車騎士被撞倒地，消防人員進行搶救。（記者曾健銘攝）

    多名機車騎士被撞倒地，消防人員進行搶救。（記者曾健銘攝）

  • 休旅車車頭幾乎全毀。 （記者曾健銘攝）

    休旅車車頭幾乎全毀。 （記者曾健銘攝）

  • 休旅車撞倒多輛機車後，撞上路牌桿才停止。（記者曾健銘攝）

    休旅車撞倒多輛機車後，撞上路牌桿才停止。（記者曾健銘攝）

  • 酒駕男子蔡正為被警方帶回警所偵訊。 （記者曾健銘攝）

    酒駕男子蔡正為被警方帶回警所偵訊。 （記者曾健銘攝）

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