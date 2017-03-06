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男蟲誆投資 詐4熟女千萬元

2017-03-06

〔記者姚岳宏／台北報導〕41歲男子劉俞辰在網路尋找寂寞女子，先假意聊天熱絡、噓寒問暖，熟識後誆稱在聯合徵信中心上班，晚上會幫許多企業管理財務及作帳，要求這些女子拿錢給他投資，數月內資產可翻倍，至少4名輕熟女受騙，遭詐逾千萬元，警方在台中逮獲劉男。

有詐欺等素行的劉男，從沒在金融界工作過，但對金融商品說得頭頭是道，被害女子連劉男本人都沒見過，就把錢及存摺、證件全交給他處理，在台中從事餐飲業的A女被騙最多，前後超過300萬元；不過警方說，劉男口才很好，講話引經據典、條理分明，讓人不易防範。

A女告訴警方，她在Beetalk通訊軟體認識劉男，對方表示自己在聯徵中心上班，可幫助投資理財，要求她提供存摺及提款卡投資，並遊說她「借多點錢，可多賺一點」，還替她找信貸代辦業者，沒想到貸款匯入帳戶，錢即被提領一空，對方也與她斷絕聯絡。

警方調查，劉男是在Line、Beetalk及Wechat等通訊軟體上尋找被害人，先加入好友，以甜言蜜語博取好感，取得電話後，由打招呼問安到閒聊，甚至幫忙繳電話費等帳單，鬆懈被害人心防。

刑事局偵九大隊上週末，前往劉男位於台中大里的住處逮人，搜出作案手機、存摺、提款卡、現金8萬3000多元及infiniti跑車等贓證物；劉說，他喜歡改車，生活重心都在改車上。承認買車及改車的錢都來自詐騙，警詢後被依詐欺罪送辦。

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  • 警方查扣劉男行騙而來的infiniti跑車。（記者姚岳宏攝）

    警方查扣劉男行騙而來的infiniti跑車。（記者姚岳宏攝）

  • 劉男與被害女子的對話。（記者姚岳宏翻攝）

    劉男與被害女子的對話。（記者姚岳宏翻攝）

  • 涉嫌詐騙4女逾千萬元的劉男。（記者姚岳宏翻攝）

    涉嫌詐騙4女逾千萬元的劉男。（記者姚岳宏翻攝）

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