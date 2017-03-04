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父才過世未滿50天 梁思惠殺人不眨眼

2017-03-04

〔記者劉慶侯／台北報導〕梁思惠涉嫌與男友程宇殺害陳姓女模，消息傳回梁女住處，附近鄰居很意外，因為梁女年逾80歲的父親剛過世不滿50天，鄰居認為「這麼漂亮的小女孩，怎麼會如此心狠手辣？」均感到不敢相信。

老鄰居表示，梁父原是派出所員警，和妻子育有一子，20多年前快退休時，因個性不合跟妻子離婚，梁父獨居南港住處，前妻和兒子住在他處，而梁的兒子現在是銀行專員。

鄰居透露，原籍廣東梅縣的梁父，退休後返鄉探親，認識現在的妻子，沒多久便結婚來台。他們說，梁父靠著優渥的退休金生活，妻子則擔任糕點師傅，2人生了2個女兒，梁思惠是大女兒，一家人的日子算是過得不錯。

鄰居們指出，巷弄內住戶大多是二、三十年的老鄰居，梁大多時間待在家裡，偶爾碰面才與大夥短暫聊聊天，附近鄰居都知道他有2個很漂亮的女兒，只是梁思惠不愛讀書。

他們表示，梁父農曆年前在家中突然心肌梗塞，鄰居當時雖緊急施以心肺復甦術搶救，但仍告不治，沒想到喪事才辦完不滿一個月，女兒卻犯下共謀殺人的重罪，令他們難以相信。

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  • 涉嫌誘殺閨密的梁思惠。（記者陳薏云翻攝）

    涉嫌誘殺閨密的梁思惠。（記者陳薏云翻攝）

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