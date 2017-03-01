10億男不爽兒不奉養 討回8千萬店面判准
律師孫子 幫老爸對抗祖父
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有10億身價、高齡93歲的陳姓富商，將市價8千萬元的台北市店面，過戶給近7旬的獨子，條件是每月給他5萬元生活費，今年1月初，兒子不滿店面是他的，10年來租金卻是老爸在收，竟趕走承租者，想自己收租，且5萬元也從沒給過，陳翁憤而提告撤銷贈與，儘管當律師的孫子也幫父親打官司，法官仍判准撤銷贈與。
陳翁說，69年向建設公司購入台北市中山區店面，6成權利範圍登記在自己名下，4成登記在獨子名下。
97年陳翁訂下附負擔的贈與契約，約定分3年，將不動產分批全部登記給兒子，兒子則需按月給付5萬元給他，直到他逝世。
兒不爽爸收租還要月給5萬
兒子並未給付這筆錢，陳翁原本看不上這點小錢，沒想到今年1月初，他發現兒子不爽他長年收租（指中山區店面），讓自己這個所有權人「有名無實」，竟要承租者退租，盤算自己另找人承租，日後租金就可以拿到手。
兒逕自換租約 惹惱老父親
陳翁得知兒子惡行，嚥不下這口氣，催告兒子履行按月給他錢的約定，然兒子卻說，他根本沒答應過要每月給父親5萬元，陳翁當下決定撤銷贈與契約，再請求返還不動產。
法官調查，陳翁拿出一紙附負擔贈與契約，表示父子約定：「贈與分3年，每年1/3給兒，兒每年給父60萬元（每月付5萬元）」，可見父子確有成立附負擔贈與契約。兒子聲稱，父子並未成立附負擔的贈與契約，父親所提贈與字據只有父親用印，並無他的簽名、蓋章。
孫子的辯詞 反成關鍵證詞
陳翁原本主張，當時是借名登記給兒子，而他的孫子是律師，幫自己的父親打官司對付祖父，卻在法庭上說出「雙方當初合意的法律關係，是附負擔的贈與，祖父所主張的借名登記關係，純屬空言無據！」沒想到這段話，反讓法官確信，陳翁父子當初確有成立附負擔贈與契約。
93歲富翁 告贏70歲獨子
法官認為，兒子雖稱贈與字據是父親單方書立，他沒簽名，然契約的成立，不以在書面簽名畫押為要件，只要雙方就契約內容達成合意，即已足夠。
有律師感嘆，奉勸老人家還是把錢握在手中較好，以免臨老被孩子一腳踢開，痛失棺材本，還得面對親情的背叛。
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