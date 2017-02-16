退伍大叔假冒少將 北京政協想移民挨詐
〔記者陳慰慈、卓怡君／綜合報導〕上兵退伍、目前無業的53歲男子盛重遠，假冒軍情局少將處長，遊走兩岸行騙，曾任中國北京市政協委員的中國富商韓志軍上當，上櫃電子公司驊訊董事長、殯葬業者也遭詐，盛重遠還打著美國前國務卿希拉蕊的名號，向國小同學詐財，先後得手1737萬元，新北地檢署拘提盛嫌到案，向法院聲請羈押禁見獲准。
赴中國送回遺失物 藉機搭線
檢方查出，中國富商韓志軍97年來台參訪，主辦單位贈送刻著他的名字的金門砲彈菜刀做紀念，他忘了帶回，盛重遠透過管道取得，隔年專程到中國，親自把菜刀交給韓，盛重遠當時遞上免稅店昇恆昌公司的名片給韓志軍，並稱其真實身分是軍情局上校。
自稱馬英九中國工作小組成員
盛重遠曾幫韓志軍辦妥入台簽證，韓查證得知，台灣軍情局真有一位姓盛的高階軍官，盛還宣稱是馬英九的中國工作5人小組成員之一，常赴香港是為和馬的女兒及女婿碰面。
被騙258萬 去年底來台檢舉
103年，盛重遠以能「協辦加拿大移民」，向韓收取安排韓妻到加拿大國會演講的活動費，誆稱演講完，議長就會以優秀人士名義，推薦韓妻入籍，之後又收北京到加拿大商務艙機票等款項，前後向韓拿258萬元，事後一再推諉，韓才知被騙，去年底來台向憲兵隊檢舉。
協助投資 上櫃公司驊訊也被騙
檢憲調查，盛重遠另向驊訊董座鄭期成表示，可助其投資中國K歌達人APP，又佯稱習進平的秘書與山西省省長希望驊訊接手當地LED公司，但需錢打點及收購股權，鄭期成前後交付約500萬元，與盛重遠約在山西碰面，卻多次被放鴿子。
盛嫌又謊稱在中國收集情報的軍情員被抓，以「營救台灣情報員」為由，向劉姓殯葬業者借款100萬，事後謊稱陸軍上將王文燮感謝劉出手相救情報員，會協助劉取得軍醫院的太平間經營權，但需450萬元打點。
真大膽 還扛希拉蕊名號詐同學
扯的是，盛嫌得知孫姓小學女同學的兒子在美國唸書，孫有管道取得安眠藥，盛以需要安眠藥為由，跟她拿藥，之後說：「妳知道這些安眠藥是拿給希拉蕊（美國前國務卿）特助嗎？」瞎稱特助為感謝孫，知道她兒子將畢業，能幫他在洛杉磯的知名威訊通信公司安插工作，並協助取得居留權，甚至安排孫與希拉蕊碰面；最後卻以「希拉蕊有事」為由取消會面，並稱處理費不夠，前後向孫拿了429萬元。
盛男還假冒是經紀公司老闆，表示能安排吳宗憲到澳門賭場表演。
在永和落網 檢憲疑有藏鏡人
新北檢週一搜索盛男位於新北永和住處，據悉，他僅坦承部分犯行，因住處查扣不少軍方、政商人士、中國電視台長官名片，檢憲懷疑有軍方人士替他的身分背書，將深入追查。有關驊訊也受騙，驊訊昨沒回應。
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標題：退伍大叔假冒少將 北京政協想移民挨詐
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