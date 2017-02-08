皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年
手機被沒收 隔絕外援
〔記者王捷／台南報導〕20多歲印尼籍女看護阿蒂（化名），去年到黃家當看護，照護80多歲的黃姓老夫妻，雇主黃家阿嬤去年9月病逝，黃家兒女竟涉及囚禁阿蒂，沒收手機，動輒毒打，禁止吃飯，今年1月底才被警方、台南市勞工局救出，依人口販運防治法偵辦。
去年9月，黃家阿嬤因急病去世，仲介問阿蒂，原雇主已死亡，是否要離開黃家？阿蒂不忍心黃姓阿公不良於行又失智，跟仲介說，想繼續照顧阿公，直到黃家找到其他看護為止。
不料黃家兒女搬回同住後，阿蒂開始過著地獄般的生活。她供稱，阿公有時吃不下飯，黃家兒女就不准她吃飯；她想到冰箱找食物，黃家兒女就拿皮帶或尖銳物品打她，甚至家中寵物隨意大小便，她也會被打，黃家兒女還在一旁嘲笑。她的手機也被沒收，與家人斷絕聯繫；雖可以外出倒垃圾，但語言不通，她不敢逃跑。
趁機向隔壁同鄉求援
去年12月初，阿蒂倒垃圾時，向住家附近的印傭求助，印傭趕緊幫她打1955勞工諮詢專線求救。同時，家人因阿蒂失聯近半年，又沒匯錢回家，擔心她發生意外，也向印尼政府求援，印尼駐台代表處將案件轉給台南市勞工局，但幾次訪查時，黃家兒女都把阿蒂帶出門，或是乾脆不開門，社工只好報警。
社工查訪 雇主拒開門
警方研判，阿蒂被限制自由，黃家有剝削女看護的嫌疑，今年1月底，勞工局與警方合作救援，黃家仍不開門，警員只好狂按電鈴，1個多小時後，阿蒂哭著跑出來，連鞋子都來不及穿。
警察上門 她赤腳求救
一位女鄰居告訴警方，近幾個月不時聽到女性哭泣聲，沒想到竟是女看護被囚禁，她見阿蒂逃出時打赤腳，只穿單薄外套，趕緊給阿蒂羽絨外套和鞋子，並抱歉自責未及早發現。
警方查出，阿蒂手臂有多處瘀傷、割傷與刺傷，令人怵目驚心。據了解，事發後，黃家的二女兒到警分局說明，聲稱阿蒂很懶惰，連飯都不會煮，家人不僅要照顧父親，還要照顧阿蒂，否認囚禁、虐待她，還反指是勞工局與警方串通好的不實指控。
雇主竟咬政府單位栽贓
但警方指出，阿蒂若不會煮飯，黃家怎不向仲介公司要求換個會煮飯的？若未被囚禁、毆打，為何要沒收她的手機、限制她的行動？阿蒂為何半年無法和家人連絡？身上為何有各種傷痕？種種疑點請黃家人好好向檢察官說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 安倍高球外交 將打進川普豪墅
- 富里豐南梯田下陷 民憂文化資產不保
- 罵完IS罵媒體 川普硬護禁令
- 猿熱身賽「驚魂記」 「大王」傷腳！
- 水湳會展中心二期 爭取中央42億補助
- 貝克漢拒付3300萬封口費 駭客怒揭公益假面
- 金裕貞受封小全智賢 細數「前緣」滿嘴感謝
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 醉教授獲救揮打消防員 坦承無意識願致歉
- 02/08 各報重點新聞一覽
- 佐佐木希賣內衣 難掩幸福肥
- 創業工作坊 30萬助圓夢
- 信義櫻桃李爭豔 2週20萬人次賞花
- 華邦電 資本支出創高 拚獲利成長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chunghwa Post to keep offices open on Saturdays
- 週六郵局 維持全部營業
- 《徵文啟事》360行工作照
- 《HBL八強賽》南湖旺旺旺來 仍被北一逆轉
- 寒流明來襲 低溫下修到7度／冬雨少水庫蓄水降低 8縣市水情轉為稍緊
- 自由廣場》妳／你教對了嗎？
- 冷氣團+燈會 流感疫情衛局示警
- 黃小琥曾借錢過活 義無反顧助賴銘偉
- 「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
- 林宥嘉邋遢人夫 喜餅耍Q沒空蜜月
- 私校退場不看註冊率 欠薪即納專案輔導
- 盛群︰今年營運可望續創新高
- 川普勞工部長人選 坦承聘僱非法移民
- 駭客網攻8券商 金管會︰影響不大
- AIT舊址 擬打造市立音樂廳
- 1路公車改候車處 民怨無遮雨棚
- 〈情人節 錶情迷人〉腕錶精湛工藝 雋永配對成雙
- 幸福雞立提燈大遊行 元宵鬥熱鬧
- 燈會外一章 父清垃圾兒當幫手
- 《HBL八強賽》冠軍專屬演唱會 松山豪哥要定了
- 66斤新丁粄暖身 週末到東勢過節
- 禁穆令聽證會 今網路直播
- 美股開高 主要指數再創歷史新高
- 宮殿船舫…耗資千萬、歷時1年打造
標題：皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email