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皮帶狠抽、不給飯…惡雇主囚印尼女看護半年

2017-02-08

手機被沒收 隔絕外援

〔記者王捷／台南報導〕20多歲印尼籍女看護阿蒂（化名），去年到黃家當看護，照護80多歲的黃姓老夫妻，雇主黃家阿嬤去年9月病逝，黃家兒女竟涉及囚禁阿蒂，沒收手機，動輒毒打，禁止吃飯，今年1月底才被警方、台南市勞工局救出，依人口販運防治法偵辦。

去年9月，黃家阿嬤因急病去世，仲介問阿蒂，原雇主已死亡，是否要離開黃家？阿蒂不忍心黃姓阿公不良於行又失智，跟仲介說，想繼續照顧阿公，直到黃家找到其他看護為止。

不料黃家兒女搬回同住後，阿蒂開始過著地獄般的生活。她供稱，阿公有時吃不下飯，黃家兒女就不准她吃飯；她想到冰箱找食物，黃家兒女就拿皮帶或尖銳物品打她，甚至家中寵物隨意大小便，她也會被打，黃家兒女還在一旁嘲笑。她的手機也被沒收，與家人斷絕聯繫；雖可以外出倒垃圾，但語言不通，她不敢逃跑。

趁機向隔壁同鄉求援

去年12月初，阿蒂倒垃圾時，向住家附近的印傭求助，印傭趕緊幫她打1955勞工諮詢專線求救。同時，家人因阿蒂失聯近半年，又沒匯錢回家，擔心她發生意外，也向印尼政府求援，印尼駐台代表處將案件轉給台南市勞工局，但幾次訪查時，黃家兒女都把阿蒂帶出門，或是乾脆不開門，社工只好報警。

社工查訪 雇主拒開門

警方研判，阿蒂被限制自由，黃家有剝削女看護的嫌疑，今年1月底，勞工局與警方合作救援，黃家仍不開門，警員只好狂按電鈴，1個多小時後，阿蒂哭著跑出來，連鞋子都來不及穿。

警察上門 她赤腳求救

一位女鄰居告訴警方，近幾個月不時聽到女性哭泣聲，沒想到竟是女看護被囚禁，她見阿蒂逃出時打赤腳，只穿單薄外套，趕緊給阿蒂羽絨外套和鞋子，並抱歉自責未及早發現。

警方查出，阿蒂手臂有多處瘀傷、割傷與刺傷，令人怵目驚心。據了解，事發後，黃家的二女兒到警分局說明，聲稱阿蒂很懶惰，連飯都不會煮，家人不僅要照顧父親，還要照顧阿蒂，否認囚禁、虐待她，還反指是勞工局與警方串通好的不實指控。

雇主竟咬政府單位栽贓

但警方指出，阿蒂若不會煮飯，黃家怎不向仲介公司要求換個會煮飯的？若未被囚禁、毆打，為何要沒收她的手機、限制她的行動？阿蒂為何半年無法和家人連絡？身上為何有各種傷痕？種種疑點請黃家人好好向檢察官說明。

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  • 女看護逃出黃家時，氣溫只有10多度，身上只穿了一件薄外套，連鞋子都來不及穿。（記者王捷翻攝）

    女看護逃出黃家時，氣溫只有10多度，身上只穿了一件薄外套，連鞋子都來不及穿。（記者王捷翻攝）

  • 鄰居見狀（右），趕緊拿出一件羽絨衣與鞋子給女看護，還對未及時發現她受虐感到很抱歉。（記者王捷翻攝）

    鄰居見狀（右），趕緊拿出一件羽絨衣與鞋子給女看護，還對未及時發現她受虐感到很抱歉。（記者王捷翻攝）

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