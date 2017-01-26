假扶助真出賣 詐300外勞數百萬
2017-01-26
〔記者曾健銘／新北報導〕在國內回教界頗有名氣的65歲男子馬良棣，涉嫌夥同李瑋霖成立「回族生活扶助協會」，假借關懷逃逸的印尼外勞，偽裝轉介工作，等黑心仲介費賺到手，卻誆騙：「帶你去自首就不用遭遣返！」半年來向300多名外勞榨取血汗錢，受騙外勞仍遭遣返；新北市警方搗破該犯罪組織，逮捕馬、李等5嫌，估計該協會不法吸金數百萬元。
警方調查，馬良棣曾任「台北清真寺基金會」常務董事兼執行董事，曾受訪說，他開辦庇護中心，提供逃逸外勞短期安置及法律諮詢，並與28歲李男成立「回族生活扶助協會」，該會對外自稱愛心扶助會，鎖定外勞為扶助對象。
警方說，馬嫌為首的會員，假日故意到外勞聚集處，或積極參與清真寺活動，宣稱義務幫忙生活困苦的外勞、轉介工作，逃逸外勞信以為真，沒想到卻是對走投無路的外勞「剝皮」，許多外勞上當。
逃逸外勞被逮捕，或向移民署自首無須被罰款，該協會卻利用外勞不熟悉台灣法令，憂心遭遣返的弱點，騙他們：「繳點罰款就能了事，我帶你自首！」或佯稱收取遣返機票費，交給移民署2~3萬元不等「罰款」，甚至統一控管、非法仲介逃逸外勞工作，騙取黑心仲介費。
警方暗中蒐證2個月，23日動員板橋等警分局搗破該協會，起出名冊等證物，協會內還搜出毒品；馬等5嫌應訊時都否認剝削外勞，辯稱是為外勞服務做愛心，警依毒品、詐欺及人口販運等罪送辦，續追查共犯及被害外勞，馬、李被移送後，各以2萬、1萬元交保；記者昨晚致電台北清真寺基金會，未獲回應。
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