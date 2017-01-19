男遭撞卡車底 14勇士抬公車救命
〔記者吳仁捷／新北報導〕首都客運802公車司機鄭玉璽，開車行經新北市三峽北大特區，不慎撞上要下車抱小孩的蔡姓夫妻轎車，蔡男彈飛受困30公分高的公車車底，14名路人見情況危急，合力側推車身，讓底盤能有足夠空間，救護人員可進入搶救，當蔡男被緩緩拉出時，現場一陣歡呼；一家四口送醫後，傷勢穩定；當時見義勇為的網友Tw Ngised，被人拍下救人一幕，事後他留言：「台灣最美好的風景就是救人！當然我也在裡面救人！」網友們連聲稱讚。
義勇行為 網友力讚
警方調查，52歲司機鄭玉璽，17日晚間8點12分駕駛首都客運802公車，疑因精神不濟，在三峽三樹路撞上停放路邊停車格的41歲蔡男轎車，當時蔡和妻子剛下車，打開後座車門要抱4歲的雙胞胎兒女，未料遭公車從後面撞上，一家四口遭受猛烈撞擊，蔡妻彈飛摔至路肩，蔡男遭撞後，捲入公車車底。
蔡妻爬起後，驚呼「我先生卡在車下」，她一邊安撫2名子女，一邊呼救，路上14人見狀，上前搖動公車救人，三峽消防分隊消防員湯國華、彭宗斌發現，蔡男卡在僅30公分高的公車底（靠近駕駛座），動彈不得，附近車廠提供千斤頂，但公車重達17公噸，千斤頂抬不起來，消防員先用枕木圍在蔡男四周當保護支撐，湯國華接著要大家合力側推公車，一聲令下，眾人站在左側，合力把車子往右側推，讓公車底盤騰出足夠空間，眾人撐了約3分鐘，消防員進入底盤護住蔡男的脖子，放上長背板、頸圈後，再緩緩拉出，現場一陣歡呼。
蔡男一家四口送上救護車後，送醫急救，蔡男被檢查出頭部、肋骨骨折，34歲吳姓妻子胸骨骨折、4歲兒子、女兒都挫傷。
現場公車擋風玻璃碎裂，遭撞的轎車車尾嚴重受創，玻璃、零件碎片與兒童座椅散落一地，公車司機辯稱忘了當時發生什麼事，因酒測值為零，警方懷疑是疲勞駕駛釀禍，將他依過失傷害罪嫌送辦，車禍原因待釐清。
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