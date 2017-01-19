| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面過後冷氣團來襲 週六恐下探10度！
 首頁 > 社會

封門窗躲泰豐空污 桃園3戶9人一氧化碳中毒

2017-01-19

〔記者陳昀／桃園報導〕「狗狗救了我們全家的命！」桃園市中壢區泰豐輪胎公司前天發生大火，濃煙飄散，嚴重污染空氣，許多民眾因此緊閉門窗，卻傳出3戶共9人一氧化碳中毒，其中中壢區1家5口因家中飼養的紅貴賓狗先出現嘔吐症狀才驚覺有異，全家人趕緊就醫，還好診治後均無大礙。

愛犬也嘔吐 驚覺有異

衛福部桃園醫院昨天收治3起一氧化碳中毒案，包含桃園區1戶3人、中壢區1戶5人與1名單獨就醫的市民。醫師表示，患者都因為擔心呼吸到戶外遭污染的空氣而緊閉門窗，沒想到反而釀成一氧化碳中毒，所幸診治後已無大礙。

1家5口發生一氧化碳中毒的中壢區古小姐受訪表示，因住家距離泰豐輪胎公司很近，擔心黑煙飄進屋內而緊閉門窗，家人一度覺得有點頭暈，但都不以為意，直到家中的紅貴賓狗不斷嘔吐，送到動物醫院檢查發現是一氧化碳中毒，全家人才趕緊到桃園醫院掛急診。

直呼狗狗救了全家5命

古小姐說，家中熱水器裝設在陽台，但陽台加設外窗，前晚家人看到紗窗變黑便關上外窗，不料通風不良、瓦斯燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。她直說：「狗狗救了我們全家的命！」

桃園醫院神經科主治醫師江俊宜指出，患者接受純氧治療後，皆已順利出院，但得回診追蹤是否有腦部損傷等後遺症；他也提醒污染區民眾，這幾天雖然要避免接觸戶外空氣，但待在室內還是要注意安全，尤其一氧化碳無色無味，建議可在家中裝設一氧化碳偵測器。

廣告
  • 古家因為家中紅貴賓狗（如圖）不斷嘔吐，才警覺到可能是一氧化碳中毒。（古小姐提供）

    古家因為家中紅貴賓狗（如圖）不斷嘔吐，才警覺到可能是一氧化碳中毒。（古小姐提供）

  • 中壢區古家雖把熱水器設在陽台，但因陽台有加裝外窗，關上後造成空氣不流通。（古小姐提供）

    中壢區古家雖把熱水器設在陽台，但因陽台有加裝外窗，關上後造成空氣不流通。（古小姐提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一氧化碳中毒 泰豐輪胎 空污
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：封門窗躲泰豐空污 桃園3戶9人一氧化碳中毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.