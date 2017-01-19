封門窗躲泰豐空污 桃園3戶9人一氧化碳中毒

2017-01-19

〔記者陳昀／桃園報導〕「狗狗救了我們全家的命！」桃園市中壢區泰豐輪胎公司前天發生大火，濃煙飄散，嚴重污染空氣，許多民眾因此緊閉門窗，卻傳出3戶共9人一氧化碳中毒，其中中壢區1家5口因家中飼養的紅貴賓狗先出現嘔吐症狀才驚覺有異，全家人趕緊就醫，還好診治後均無大礙。

愛犬也嘔吐 驚覺有異

衛福部桃園醫院昨天收治3起一氧化碳中毒案，包含桃園區1戶3人、中壢區1戶5人與1名單獨就醫的市民。醫師表示，患者都因為擔心呼吸到戶外遭污染的空氣而緊閉門窗，沒想到反而釀成一氧化碳中毒，所幸診治後已無大礙。

1家5口發生一氧化碳中毒的中壢區古小姐受訪表示，因住家距離泰豐輪胎公司很近，擔心黑煙飄進屋內而緊閉門窗，家人一度覺得有點頭暈，但都不以為意，直到家中的紅貴賓狗不斷嘔吐，送到動物醫院檢查發現是一氧化碳中毒，全家人才趕緊到桃園醫院掛急診。

直呼狗狗救了全家5命

古小姐說，家中熱水器裝設在陽台，但陽台加設外窗，前晚家人看到紗窗變黑便關上外窗，不料通風不良、瓦斯燃燒不完全，造成一氧化碳中毒。她直說：「狗狗救了我們全家的命！」

桃園醫院神經科主治醫師江俊宜指出，患者接受純氧治療後，皆已順利出院，但得回診追蹤是否有腦部損傷等後遺症；他也提醒污染區民眾，這幾天雖然要避免接觸戶外空氣，但待在室內還是要注意安全，尤其一氧化碳無色無味，建議可在家中裝設一氧化碳偵測器。