勾環反鎖擋不住狼父 少女被糟蹋4年

2016-08-26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕18歲女高中生小芸（化名）從國小六年級起就被父親當成洩慾工具，她泣訴半夜聽到爸爸回家的開門聲就害怕，即使在房間加裝勾環反鎖，爸爸仍持牙籤從門縫撬開勾環；17歲那年她不再隱忍，報警控告爸爸性侵，母親、妹妹、男友及同學都出面為她作證。桃園地檢署昨天偵結，依強制性交、加重強制性交、強制猥褻、加重強制猥褻罪嫌起訴這名狼父。

起訴指出，小芸與父母、妹妹一家4口同住，她從小學六年級到國中三年級間，父親常趁她睡著後，以「幫忙開冷氣」等藉口闖入房間對她上下其手，小芸踹腳、踢床、敲床、敲牆壁反抗，都無法阻止；且狼父的行徑益發大膽，甚至加以指侵，犯案頻率達每週1到2次。

小芸說，父親是一家之主，她被侵犯根本不敢向母親與妹妹說，爸爸每晚回家的開門聲對她都是折磨，她想盡辦法保護自己，在房門內加裝勾環，沒想到爸爸還是拿牙籤從門縫撬開。小芸說，她曾向林姓好友透露此事，男友輾轉得知，還到她家幫她加強勾環，並用木板及強力膠堵住門縫。

受害長達4年後，小芸17歲時選擇報案揭發父親惡行。檢察官調查時，狼父僅坦承持牙籤撬開女兒房門勾環；母親出庭時證稱，丈夫確實會以各種理由進入女兒房間，她也曾提醒女兒睡覺要鎖門，因為「爸爸喝完酒後比較不安全」；小芸妹妹也稱，爸爸會找理由到姊姊房間。

小芸男友作證說，曾幫忙加強勾環防堵；同學也證稱，小芸跟她訴苦時情緒激動。由於小芸處女膜有陳舊傷痕，房間也確實有勾環等證物，檢察官因此認定犯行起訴。