勾環反鎖擋不住狼父 少女被糟蹋4年
2016-08-26
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕18歲女高中生小芸（化名）從國小六年級起就被父親當成洩慾工具，她泣訴半夜聽到爸爸回家的開門聲就害怕，即使在房間加裝勾環反鎖，爸爸仍持牙籤從門縫撬開勾環；17歲那年她不再隱忍，報警控告爸爸性侵，母親、妹妹、男友及同學都出面為她作證。桃園地檢署昨天偵結，依強制性交、加重強制性交、強制猥褻、加重強制猥褻罪嫌起訴這名狼父。
起訴指出，小芸與父母、妹妹一家4口同住，她從小學六年級到國中三年級間，父親常趁她睡著後，以「幫忙開冷氣」等藉口闖入房間對她上下其手，小芸踹腳、踢床、敲床、敲牆壁反抗，都無法阻止；且狼父的行徑益發大膽，甚至加以指侵，犯案頻率達每週1到2次。
小芸說，父親是一家之主，她被侵犯根本不敢向母親與妹妹說，爸爸每晚回家的開門聲對她都是折磨，她想盡辦法保護自己，在房門內加裝勾環，沒想到爸爸還是拿牙籤從門縫撬開。小芸說，她曾向林姓好友透露此事，男友輾轉得知，還到她家幫她加強勾環，並用木板及強力膠堵住門縫。
受害長達4年後，小芸17歲時選擇報案揭發父親惡行。檢察官調查時，狼父僅坦承持牙籤撬開女兒房門勾環；母親出庭時證稱，丈夫確實會以各種理由進入女兒房間，她也曾提醒女兒睡覺要鎖門，因為「爸爸喝完酒後比較不安全」；小芸妹妹也稱，爸爸會找理由到姊姊房間。
小芸男友作證說，曾幫忙加強勾環防堵；同學也證稱，小芸跟她訴苦時情緒激動。由於小芸處女膜有陳舊傷痕，房間也確實有勾環等證物，檢察官因此認定犯行起訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 性侵
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 帶出上百職棒球員 台灣傳奇總教頭驚傳逝世
- 涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
- 爭狩獵、採集權 原民抗議
- 有望銅轉金 陳葦綾開心
- 為抓「迷你龍」忘鎖車 員警拔鑰護車
- 《人氣鞋 黑白時尚》街頭潮鞋
- 抗議者直搗部長室 交通部責警放水
- 聯合國證實 敘利亞曾動用化武
- 魏嘉賢選前之夜 洪秀柱「打響」藍軍聲勢
- 天氣要變涼了！ 週日首波冷空氣南下
- 富邦出手留人？ 義大轉念簽下李宗賢
- 竹東垃圾亂丟包 還拆禁丟公告牌
- 男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
- 《純粹，最美。》
- 林宥嘉大元洪詩K歌 聽聞到丁文琪臉發白
- 阿富汗美大學遇襲 至少16死
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 2歲女兒遇襲 勇母力搏袋鼠
- 公益待用票 六藝劇團揪愛心
- 黑心油案// 強冠董事長二審判22年 罰1.2億
- 大衛橋旁無尾巷 專案打通
- 「樹癌」蔓延快速 淡水古蹟恐遭殃
- 聯興操演 陸戰健兒搶灘挺進
- 追討蘋果、星巴克大咖稅款 美嗆歐盟越權
- 南寮抓寶嗨到凌晨 居民怒：別人不用睡？
- 簽約金水漲船高／林承飛：激勵基層
- 運動中心停車場違規 松山最多項
- 藍質疑黨產會名單 顧立雄︰回歸專業考量
- 用眼過度 睡醒視茫茫 竟是眼中風
- 龍潭國中封路 上百民眾赴市府抗議
- 畢書盡扮二郎神 見小強尖叫
- 淡水金色水岸 街道「好詩意」
- 田徑》「鉛球王子」張銘煌 宣布再戰2018亞運
- 小腳腿活動中心轉型日照中心 居民反對
- 自由廣場》修憲國代談大法官任期
- 點菸被開除 化工廠工程師獲判復職確定
- 仲夏藝文季舞鈴劇場精彩演出 《海洋慶典》風靡全場
- 活得像彩虹 肌萎林宜萱當志工
- 台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
- 蘭嶼綠蠵龜上岸產卵 創新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勾環反鎖擋不住狼父 少女被糟蹋4年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分